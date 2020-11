Comment faire une boîte Shulker dans Minecraft

Boîtes Shulker sont l’un des éléments les plus utiles pour le transport et le stockage dans Minecraft. Ils sont similaires aux coffres, dans lesquels les deux unités de stockage ont 27 emplacements d’objets. Cependant, les boîtes Shulker ont un avantage qui les rend encore plus utiles que les coffres.

Lorsque les coffres normaux sont détruits, ils déposent tout le contenu qui y était stocké. Ce n’est pas le cas avec les boîtes Shulker. Les boîtes Shulker garderont chaque objet à l’intérieur–même si ça casse–et peut être ramassé et stocké comme 1 emplacement d’objet dans votre inventaire. Cela signifie que vous pouvez transporter 27 fois plus d’articles par 1 emplacement lorsque vous transportez des boîtes Shulker, c’est pourquoi elles sont si précieuses pour voyager.

Ce dont vous aurez besoin

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour fabriquer une boîte Shulker:

2x coquilles Shulker

1x poitrine

Comment faire une boîte Shulker

Endroit 2x coquilles Shulker et 1x coquilles Shulker dans une table d’artisanat. Le coffre doit être placé dans la fente du milieu. Placez 1 Shell Shulker au-dessus du coffre et l’autre Shulker Shell sous le coffre. Voir l’image ci-dessus.

Information additionnelle

Comment obtenir des coquilles Shulker

Les Shulker Shells ne peuvent être ramassés qu’en tuant des foules Shulker. Ces ennemis sont situés dans les villes de la fin, qui sont situées dans la fin où se trouve également l’objet volant Elytra. Les villes de la fin ressemblent à des forteresses de tours, et à l’intérieur de ces tours se trouvent plusieurs Shulkers à vaincre.

Les Shulkers ont 50% de chances de laisser tomber des Shulker Shulker à la mort. Pour augmenter ce taux de drop, apportez une épée avec l’enchantement Pillage. Idéalement, votre épée de pillage enchantée sera de niveau 3– le niveau d’enchantement maximum – ce qui augmentera le taux de drop Shulker Shell de 50% à 68,75% de chances.

Comment teindre des boîtes Shulker

Une fois fabriquées, les boîtes Shulker peuvent être teintes de n’importe quelle couleur. Placez simplement la boîte Shulker et le colorant de votre choix dans une table d’artisanat.

Ce processus peut être inversé si vous n’aimez pas la nouvelle couleur. Tout d’abord, placez un chaudron et remplissez-le d’eau. Équipez ensuite votre Shulker Box teinte. Une fois équipée, faites un clic droit sur le chaudron et la boîte Shulker teinte reviendra à sa couleur d’origine.

FAQ supplémentaire