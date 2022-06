Chris Pratt a rompu le silence après une phrase malheureuse sur son fils

célébrités

En 2021, Chris Pratt a publié une phrase malheureuse sur la maladie de son fils et a maintenant rompu le silence. C’est ainsi que l’acteur a réagi aux critiques.

© GettyChris Pratt a parlé de son fils, Jack.

Chris Pratt est l’un des acteurs les plus reconnus et les plus aimés d’Hollywood qui triomphe dans gardiens de la Galaxie et dans différentes productions, mais en novembre 2021, il a été impliqué dans un grand scandale. En effet, malgré le fait qu’il essaie toujours de garder sa vie privée, il a fait l’année dernière une publication via son compte Instagram qui a généré des commentaires complètement négatifs parmi ses abonnés.

Afin de remercier son épouse, katherine schwarzeneggerl’amour qu’ils ont, Chris Pratt Il a partagé une photo avec elle et lui a dédié un message qui a bien commencé, mais qui a fini par être controversé. « Trouvez quelqu’un qui vous regarde comme ça. Savez-vous? Nous nous sommes rencontrés à l’église. Elle me donne une vie merveilleuse et une belle fille en bonne santé. »a écrit l’acteur.

L’expression « fille en bonne santé » a généré différents commentaires puisque lors de son premier mariage avec Anna Faris, Chris Pratt Il avait un fils nommé Jack qui est né prématuré et atteint de troubles cognitifs. Et maintenant, pour la première fois, le protagoniste de gardiens de la Galaxie Il a parlé des répercussions de cette publication sur lui et sa famille. « J’ai dit quelque chose comme : ‘trouve quelqu’un qui te regarde comme elle’ et puis je l’ai critiquée puis j’ai dit : ‘mais je t’aime’. Je suis très reconnaissant envers ma femme, elle m’a donné une belle fille en bonne santé. », l’acteur a commencé à expliquer avant La santé des hommes.

Puis il a ajouté : « Après cela, un tas d’articles sont sortis disant: ‘C’est tellement embarrassant. Je ne peux pas croire que Chris Pratt reconnaissante pour sa fille en bonne santé lorsque le fils de son premier mariage est né prématuré. C’est un indice pour votre ex-femme. Et j’étais comme: ‘c’est tellement foutu’”. Cependant, il a ensuite fait une dure confession sur la façon dont cela l’a affecté, lui et sa vie en général.

« Mon fils le lira un jour. Il a neuf ans. Et il est gravé dans une pierre numérique. Ça m’énerve vraiment beaucoup, mec. J’ai pleuré à cause de ça. J’étais genre : ‘Je déteste que les souhaits de ma vie pour les gens qui me sont proches soient un fardeau’», exprime-t-il pour conclure. Sans aucun doute, avec cela, l’acteur indique clairement que, bien que sa phrase soit malheureuse, elle a également été sortie de son contexte et qu’il aime également ses enfants.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂