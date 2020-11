Le meilleur et le pire antivirus que vous pouvez installer sur votre ordinateur

Si vous souhaitez protéger votre ordinateur, procurez-vous un bon antivirus.

Bien que nous ayons toujours défendu que dans les systèmes d’exploitation mobiles tels qu’Android, cela ne vaut pas la peine ou il est nécessaire d’installer un antivirus, On ne peut pas dire la même chose pour d’autres plates-formes comme Windows.

Et pas parce que le système d’exploitation de Microsoft n’est pas sécurisé, mais parce que, étant si populaire, il est victime de nombreuses attaques de cybercriminels. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, ça ne fait jamais de mal d’avoir un bon antivirus installé sur nos ordinateurs.

Mais attention, car tous les antivirus du marché ne sont pas identiques et bien que la plupart soient suffisants pour l’usage qu’un consommateur moyen peut donner à son ordinateur, certains ne peuvent être recommandés même à nos pires ennemis.

Ce sont les meilleurs et les pires antivirus que nous pouvons installer sur nos ordinateurs

De temps en temps, AV Test publie une analyse complète avec le meilleur et le pire antivirus pour un usage domestique. A cette occasion, ils ont analysé un total de 22 antivirus au cours des derniers mois de septembre et octobre donnant les résultats suivants. Tous d’ailleurs, utilisés avec leur configuration de base et sur un ordinateur Windows 10.

Sur les 22 produits analysés, un total de 18 obtiennent le sceau Top Product, ou ce qui est pareil, sont des antivirus vraiment recommandés et remplissent parfaitement leur objectif, qui est de protéger le matériel informatique contre les virus et autres menaces possibles.

Cette liste comprend des antivirus populaires et vétérans tels que AVG, Avast, Kaspersky, Bitdefender et même l’antivirus de Microsoft, installé en standard dans Windows 10, Defender. Ces antivirus sont suffisants à la fois dans leur version payante et gratuite pour tout utilisateur afin que chacun d’eux puisse être utilisé.

De plus, si vous ne voulez pas dépenser d’argent, Microsoft Defender est une option fantastique non seulement parce qu’elle est entièrement gratuite, mais aussi parce que cela n’affecte guère les performances de nos ordinateurs.

Par contre, il existe d’autres antivirus qui n’ont pas très bien fonctionné. Par exemple, le logiciel populaire Malwarebits ne reçoit pas le sceau de qualité AV Test lorsqu’il reçoit un 5 pour sa convivialité. En revanche, Smart Antivirus 2.0 est le pire antivirus que l’on puisse installer aujourd’hui avec un score de 2,5 en protection, donc à moins que la personne à qui vous le recommandez tombe très mal, mieux vaut l’éviter.

En bref, il existe bien plus que des alternatives décentes, donc en fin de compte, tout dépend de nos goûts personnels, du prix de ces antivirus et de la façon dont ils affectent les performances de notre ordinateur. D’autre part, le mythe selon lequel Windows Defender n’est pas un bon antivirus a été démonté depuis des années, donc si vous ne voulez pas vous manger la tête, vous pouvez l’utiliser sans aucun problème. Aussi comme nous l’avons déjà dit, est installé dans Windows 10 et est entièrement gratuit.

