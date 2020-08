"Goutte intelligente" accepte les colis lorsque vous n’êtes pas chez vous

«Smart Drop» est le nom du nouvel appareil domestique intelligent d’Eufy Security d’Anker. Le produit en forme de boîte est une combinaison de boîte aux lettres, de verrouillage intelligent et de caméra de surveillance. Surtout, il permet la livraison sans contact et sécurisée des colis dans tous les foyers.

La boîte a des capteurs de mouvement et une caméra intégrée. Cela a une résolution Full HD, un champ de vision grand angle de 160 ° et une vision nocturne – ainsi la boîte aux lettres intelligente a toujours un œil sur l’arrivée d’un livreur. Le Smart Drop est fabriqué en acier au carbone laminé à froid, il est donc sécurisé contre toutes les conditions météorologiques ainsi que contre le vol potentiel.

Smart Drop permet une livraison sécurisée des colis

D’une capacité de 68 litres, la Smart Drop devrait pouvoir contenir la plupart des colis. Si la box se trouve devant la maison, il existe plusieurs façons de l’ouvrir: elle peut être déverrouillée sur place à l’aide d’un code PIN ou à distance via l’application Eufy.

Remarque sur le financement participatif Les campagnes de financement participatif impliquent un risque de défaut financier pour les supporters. Par conséquent, renseignez-vous au préalable sur vos droits et les options de remboursement.

Si un livreur souhaite déposer un colis, la boîte l’enregistre via la caméra de surveillance et envoie une notification à l’application. Le propriétaire peut ensuite ouvrir la Smart Drop pour le livreur via l’application et lui parler via l’audio bidirectionnel. Le déverrouillage fonctionne également via Alexa et Google Assistant. Alternativement, le propriétaire peut entrer le code de déverrouillage dans le cadre de l’adresse de livraison afin que le facteur puisse déverrouiller lui-même la boîte aux lettres sur place.

Le Smart Drop peut être ouvert à l’aide de diverses options de déverrouillage.

Smart Drop peut être précommandé sur Kickstarter

La nouvelle boîte Eufy est disponible en support et en précommande sur Kickstarter depuis le 25 août au prix de 199 €. En tant que lève-tôt, le Smart Drop est un peu moins cher. Selon le constructeur, il sera ensuite livré aux clients au troisième trimestre 2021.