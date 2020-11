Porter Wagoner est décédé quelques heures seulement après que Dolly Parton lui ait rendu visite pour la dernière fois

Porter Wagoner et Dolly Parton ont commencé à collaborer au début de la carrière de Parton. Le duo est devenu un duo dynamique en termes d’écriture de chansons et de l’industrie musicale en général, écrivant des dizaines de chansons ensemble et sortant plusieurs albums en duo. Parton a commencé à apparaître dans l’émission hebdomadaire de Wagoner, Le spectacle Porter Wagoner, et partit en tournée avec son groupe.

Mais la relation de Wagoner et Parton a finalement commencé à se détériorer, entraînant même un procès désordonné, alors que la star de Parton commençait à monter. Dans Dolly Parton, chanteuse: Ma vie en paroles – le nouveau mémoire que Parton a écrit aux côtés de Robert K.Oermann – Parton révèle les derniers moments qu’elle a passés avec Wagoner juste avant sa mort en 2007.

Dolly Parton et Porter Wagoner en 1968 | Archives Michael Ochs / Getty Images

Wagoner et Parton ont eu une relation litigieuse au fil des ans

Dans ses nouveaux mémoires, Parton soutient que Wagoner est devenue contrôlante et jalouse au fil des ans alors qu’elle commençait à avoir plus de succès. Il voulait la tenir à l’écart d’autres influences potentielles et partenaires de composition, alors qu’elle aspirait à plus de contrôle créatif et d’indépendance financière.

Mais Parton n’était pas du genre à être bousculé. Les fortes personnalités de Parton et de Wagoner se sont souvent affrontées, le tempérament de Wagoner s’embrasant lorsque Parton a refusé de reculer – en particulier lorsqu’il s’agissait d’affaires.

Finalement, Parton réalisa qu’elle devait passer à autre chose. Elle a écrit le hit «Je t’aimerai toujours» en l’honneur de sa relation difficile avec son ancien mentor. Les auteurs-compositeurs se sont séparés en 1974 après avoir travaillé ensemble pendant plus de sept ans.

Mais les problèmes de l’ancien duo n’étaient pas complètement terminés. En 1979, Wagoner a poursuivi Parton pour rupture de contrat, selon Wide Open Country. Le procès a finalement été réglé à l’amiable, mais l’amitié a été, il va sans dire, tendue pendant des années par la suite.

Dolly Parton et Porter Wagoner en 1978 | Michael Mauney / La collection LIFE Images via Getty Images / Getty Images

CONNEXES: Combien de livres Dolly Parton a-t-il écrits?

Parton a pardonné à son ancien partenaire d’écriture avant sa mort

Parton revient sur sa chanson «There’ll Be Love» – qu’elle a écrite avec Wagoner en 1971 et qui a été présentée pour la première fois sur leur album en duo, Deux d’une sorte – et sa relation compliquée avec Wagoner dans Chanteur.

Avec des paroles comme «Tant qu’il y aura deux personnes, il y aura de l’amour / Malgré la haine qui remplit le pays / L’amour aura toujours le commandement», Parton voulait écrire une chanson qui inspirait les gens à «repenser et essayer de faire mieux . » Elle a essayé de faire la même chose dans sa propre relation avec Wagoner, se concentrant dans ses dernières années sur ce qu’il lui avait donné plutôt que sur ce qu’il lui avait pris.

Avant que Wagoner ne meure à l’âge de 80 ans à Nashville, TN, en 2007, Parton lui a pardonné tout ce qu’il lui avait fait – et elle lui a demandé la même chose en retour.

«Je lui ai pardonné et je l’ai remercié pour toutes les opportunités qu’il m’a données», écrit Parton dans ses mémoires. «Je voulais qu’il sache exactement ce que je ressentais.»

En espérant que son ancien mentor ressentirait la paix pendant ses derniers moments sur terre, l’auteur-compositeur révèle: «Je lui ai dit que tout allait bien et je lui ai demandé que s’il y avait quelque chose dont il avait besoin de me pardonner, s’il vous plaît faites.

Porter Wagoner et Dolly Parton en 2007 | Tony R. Phipps / WireImage

CONNEXES: Elvis Presley a chanté cette célèbre chanson de Dolly Parton à Priscilla après leur divorce

L’icône du pays affirme avoir vu Wagoner quelques heures avant sa mort dans un hospice

Non seulement Parton s’est réconcilié avec Wagoner avant sa mort; elle était en fait dans la chambre avec lui, à son chevet, peu de temps avant qu’il prenne son dernier souffle. L’homme de 74 ans révèle dans Dolly Parton, chanteuse qu’elle était en fait avec Wagoner alors qu’il mourait.

Alors que Parton savait que Wagoner lui avait fait du tort, surtout en ce qui concerne le procès, elle voulait le libérer de toute culpabilité persistante qu’il pourrait ressentir.

«Je voulais qu’il soit libre de tout ce dont il aurait pu s’inquiéter», écrit-elle avec émotion.

«Il était en hospice et n’était pas cohérent à l’époque», poursuit-elle. «Mais je lui ai serré la main et il a fait un geste pour dire qu’il comprenait. Il est mort quelques heures seulement après notre visite.

Bien que Waggoner ne puisse pas répondre de manière audible à Parton à ce moment-là, elle sentait qu’ils pouvaient communiquer suffisamment bien pour qu’elle sache qu’il la comprenait à un certain niveau. Bien qu’ils aient connu de nombreux hauts et bas au fil des ans, elle n’a jamais nié à quel point Waggoner comptait pour elle et pour sa carrière lorsque son étoile était à la hausse.