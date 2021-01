Comment enregistrer un écran sur Samsung Galaxy S21

Samsung Smartphone SAMSUNG Galaxy A21S white

Galaxy A21S Blanc - Android 10 + OctoCore2GHz + Ram 3 Go - Ecran panoramique 6.5'' - Quadruple capteur photo - Ultra grand angle - Stockage 32 Go + extensible via port microSD en option jusqu'à 512 Go - Double Nano SIM - Batterie Ultra endurante 5000 mAh - USB Type C, Charge rapide - Bluetooth 5.0, WiFi, NFC