Disney + élargit son programme pour inclure Star Section avec plus de 250 nouveaux titres

Environ 300 nouvelles séries, films et originaux trouveront leur chemin sur Disney + en février. La raison: Avec Star, le service de streaming met une nouvelle chaîne à disposition de ses clients.

The Star Channel comprend diverses productions des studios de création appartenant à Disney. Il s’agit notamment des studios de télévision Disney, des productions FX et des studios du XXe siècle.

Qu’y a-t-il dans Star?

Donc ce sera de 23 février montrant enfin les titres Fox, qui n’ont pas été sur Disney + depuis l’accord Disney et 20th Century Fox – et sont principalement destinés à un public adulte.

Environ 60 nouvelles séries et 270 nouveaux films sont disponibles au début de Star, avec plus de titres à ajouter chaque mois. Des séries et films plus anciens aux films actuels, les clients peuvent puiser dans des ressources illimitées.

Quels titres arrivent sur Disney +?

Tellement nouveau!

Mentionner tous les titres à ce stade parlerait du cadre. Mais pour ne citer que quelques temps forts: entre autres, vous retrouverez bientôt ces films et séries sur Disney +.

« 24 » (saisons 1 à 8)

« Les fichiers X » (saisons 1-9)

« Buffy » (saisons 1 à 7)

« Grey’s Anatomy » (saisons 1-16)

« Comment j’ai rencontré ta mère » (saisons 1-9)

« Sony of Anarchy » (1-7)

« Le meurtre » (1-4)

« The Walking Dead » (saisons 1 à 9, saison 10 avec 16 épisodes)

« 96 heures »

« Sur le fil du couteau »

« Un cœur brave »

« Pont des espions »

«Darjeeling Limited»

« Dead Pool »

« Le 13e guerrier »

« Le diable s’habille en Prada »

« Le voleur de livre »

« La mouche »

« Compagnons »

« Grand Budapest Hotel »

« Haute fidélité »

« Logan – Le carcajou »

« Moulin Rouge »

« Predator » et « Predator 2 »

« Une jolie femme »

« Panneaux »

Série « Die Hard »

« Le village »

« Les garçons blancs ne peuvent pas le faire »

Vous pouvez lire la liste complète de tous les titres ici.

Nouveau contenu, nouveau contrôle parental

Bien sûr, tous les nouveaux titres ne conviennent pas aux enfants. C’est pourquoi Disney + a revu le contrôle parental: une classification par âge peut être ajoutée aux profils des enfants afin que les enfants ne puissent pas accéder aux films et séries qui ne sont pas de leur âge. Un code PIN est requis pour cela.

tout a son prix

Avec les nouveaux titres, cependant, vient une augmentation de prix. Les nouveaux clients qui souscrivent à Disney + après le 23 février paient alors 8,99 euros par mois au lieu des 6,99 euros précédents. L’abonnement annuel passe de 69,99 euros à 89,99 euros. Quiconque possède déjà Disney + peut initialement utiliser Star Channel pendant six mois sans frais supplémentaires. Les frais supplémentaires ne sont dus qu’après.

Donc, si vous flirtez quand même avec Disney +, vous devriez le faire avant le 23 février pour profiter du prix moins cher.