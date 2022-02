Tom Holland soutient Andrew Garfield pour The Amazing Spider-Man 3

MERVEILLE

Après avoir partagé l’écran dans Spider-Man : No Way Home, l’acteur a assuré qu’il voulait voir la trilogie complète de son collègue. C’est ce qu’il a dit quelques jours avant la première d’Uncharted.

© GettyTom Holland soutient Andrew Garfield dans le MCU.

Propre Tom Holland Il se chargea de le répéter à quelques reprises : Spider-Man : Pas de retour à la maison est une célébration de trois générations de cinéma. C’est que cette fois, nous n’avons pas seulement vu les intrigues habituelles des Univers cinématographique Marvelmais ils ont également ramené les prédécesseurs de l’actuel Spider-Man, c’est-à-dire Tobey Maguire Oui Andrew Garfield. Mais cette apparition pourrait n’être que le début d’une série de projets.

Voir l’historique Peter Parker à l’écran a déclenché un bon nombre de théories à travers le monde qui garantissent que Maguire pourrait avoir son quatrième opus de la main de Sam Raimi. Mais aucune d’entre elles n’était aussi cohérente que l’hypothèse selon laquelle Garfield pourrait se venger et retourner travailler avec images sony et Marvel Studios pour couronner leur trilogie avec L’incroyable Spider-Man 3.

C’est que, rappelons-le, l’acteur britannique a subi l’annulation de ce film et les fans les plus fidèles insistent toujours pour qu’il soit produit. Dans le cadre de la promotion de Pas de retour à la maisonAndrew a révélé qu’il continue toujours prêt à se mettre dans la peau du personnage. Et c’est que ses scènes dans la nouvelle bande MCU étaient, sans aucun doute, les plus émouvantes et inoubliables de tout le film.

Tom Holland ne voulait pas être en reste sur la demande du moment et, en dialogue avec Comic Book, il a été encouragé à évoquer la possibilité que ce projet voie le jour. « J’aimerais voir The Amazing Spider-Man 3. Je pense que c’était merveilleux de voir comment Andrew a pu faire la paix avec le personnage et le studio et reconquérir le grand public.« , a commencé par dire l’interprète qui est à quelques jours du lancement de Inexploré.

Ce n’est pas tout! Hollande a affirmé : «Cette scène où il a sauvé Zendaya, ainsi que les réactions des fans dans les films, étaient si spectaculaires. Donc, si Sony Pictures décidait de le faire, ils auraient tout mon soutien et -évidemment- Andrew aussi”. Les paroles de Tom suffiront-elles pour L’incroyable Spider-Man 3 devenir une réalité? Il ne reste plus qu’à attendre que l’entreprise décide comment l’histoire de ce Peter Parker pourrait se terminer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂