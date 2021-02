Comment élever Lox à Valheim

Vous pouvez élever des loups et des sangliers à Valheim, mais pouvez-vous apprivoiser un lox?

Comment élever des lox à Valheim

Si vous vous demandez comment élever un lox dans Valheim, vous ne pouvez pas encore les apprivoiser. Vous pouvez donc les apprivoiser, il est donc possible que vous puissiez les apprivoiser dans une mise à jour de fonctionnalités. Cela dit, continuez à lire pour savoir comment apprivoiser un lox dans Valheim.

Comment apprivoiser un lox à Valheim

Vous pouvez apprivoiser un lox à Valheim, de la même manière que vous pouvez apprivoiser les loups et les sangliers dans le jeu, mais contrairement à ces animaux, vous devrez fabriquer un stylo avec des murs de pierre.

Vous pouvez créer des murs de pierre lorsque vous obtenez un tailleur de pierre après avoir obtenu du minerai de fer, que vous pouvez trouver principalement à l’intérieur de cryptes englouties dans le marais. Pour entrer dans ces cryptes englouties, vous aurez besoin d’une clé de marais qui est laissée par le boss aîné.

Une fois que vous aurez du fer, vous pourrez construire un tailleur de pierre avec les ressources suivantes ci-dessous.

Lorsque vous obtenez les ressources énumérées ci-dessus, vous pouvez placer le tailleur de pierre à côté ou dans le cercle de construction d’un établi; si vous en avez besoin, placez simplement un nouvel établi vers le bas si l’endroit où vous souhaitez construire se trouve en dehors de votre zone principale d’établi. Parallèlement à cela, vous devrez vous assurer que votre tailleur de pierre a un toit dessus; il suffit de construire un simple toit deux par deux, et vous serez doré.

En rapport: Comment faire du charbon avec des fours à charbon de bois à Valheim

Une fois que vous avez terminé tout cela, vous pouvez placer votre tailleur de pierre en cliquant avec le bouton droit sur le marteau, puis en le trouvant dans l’onglet de fabrication. Une fois placé, vous pouvez alors commencer à construire votre stylo lox; nous vous recommandons de fabriquer un grand stylo similaire à celui ci-dessus avec de hauts murs pour garder le lox à l’intérieur.

Parallèlement à cela, faites un escalier jusqu’au bord du mur; vous voudrez que cela mène le lox à l’intérieur, faites également une petite porte en bois pour échapper au stylo une fois que vous avez le lox à l’intérieur.

Lorsque vous aurez construit le stylo, vous pourrez alors obtenir votre premier lox; vous pouvez faire cela de la même manière que vous apprivoisez les deux autres animaux apprivoisables du jeu. Commencez par localiser le lox puis faites-le vous poursuivre; quand vous avez attiré l’attention des lox, ramenez-les à l’escalier.

Vous voudrez le conduire sur le mur et dans la fosse; quand il saute après vous, échappez-vous par la petite porte en bois, puis quittez la zone.

En rapport: Comment apprivoiser un sanglier à Valheim

Vous allez vouloir attendre que cela se calme; une fois qu’il cesse d’être en colère, vous pouvez démarrer le processus d’apprivoisement, qui consiste à le nourrir d’orge ou de mûres jusqu’à ce que les lox soient complètement apprivoisés.

En remarque, vous voudrez peut-être vous faufiler dans l’escalier lorsque vous nourrissez vos lox, car les lox sont des créatures agressives et commenceront à attaquer vos murs quand ils vous verront. Pour cette raison, nous vous recommandons de garder un marteau prêt à réparer vos murs si les lox commencent à attaquer vos murs.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment obtenir la clé des marais et comment faire entrer le minerai de fer Valheim. Avec ces deux guides incroyables, revenez plus tard, et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.