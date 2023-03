Les showrunners de TLOU répondent à l’appel pour plus d’infectés dans les saisons à venir

La finale de la saison 1 de la série HBO acclamée par la critique Le dernier d’entre nous diffusé dimanche, laissant beaucoup d’anticipation pour la deuxième saison. Les fans bruyants ont suivi avec impatience le drame post-apocalyptique chargé d’émotion, qui présente Pedro Pascal et Bella Ramsey à la tête de l’adaptation télévisée en plein essor. La série a reçu des éloges du public et des critiques pour son dévouement au matériel source, qui comportait parfois des prises de vue image par image tirées directement du gameplay. La fin de la série a fourni un aperçu approfondi des nombreuses menaces humaines imminentes, de la FEDRA aux pillards et aux survivants cannibales. Cependant, les joueurs de longue date voulaient plus de temps d’écran pour les infectés, les monstres menaçants qui font partie intégrante de Le dernier d’entre nous univers.

La première moitié de la saison 1 a fait un excellent travail en préparant le terrain pour le monde post-apocalyptique deux décennies après qu’une infection fongique a créé des humains ressemblant à des zombies. Ces humains contrôlés par l’esprit sont devenus connus sous le nom d’infectés, et le public a pu voir quelques cas où Ellie et Joel ont combattu les formidables menaces à leurs différents stades d’infection. Le plus mémorable est venu de l’épisode 5, qui présentait une légion d’infectés qui jaillissait d’une ouverture souterraine et prévisualisait le Bloater, l’étape infectée la plus rare et la plus dangereuse. En exclusivité avec The Wrap, les co-showrunners Craig Mazin et Neil Druckman a abordé le manque d’Infected vers la fin de la saison et a mentionné leurs plans pour leur future intégration dans l’adaptation de la série.

Mazin a d’abord commencé par mentionner qu’une grande partie du gameplay se concentre sur les PNJ (raiders, FEDRA, Infected), que cela signifie combattre, tuer ou éviter les menaces dans le jeu. Lors de l’adaptation Le dernier d’entre nous, le duo devait décider au mieux comment traduire le conflit – qui présente un « nombre de victimes à trois chiffres » pendant toute la durée du jeu – dans un format adapté à la télévision. Selon Mazin, la pensée globale était à l’esprit lors de la création de la série.

«Nous avons parfois eu des choix à faire sur la façon dont nous voulions présenter les infectés [on the show]. Même si nous étions éclairés pour une saison de télévision, Neil et moi avions l’impression que nous ne pouvions pas simplement faire une saison de télévision sans considérer ce qui viendrait après. Il y a plus de « The Last of Us » à venir, et je pense que l’équilibre n’est pas toujours juste au sein d’un épisode ou même d’un épisode à l’autre mais d’une saison à l’autre. Il est tout à fait possible qu’il y ait beaucoup plus d’infectés plus tard. Et peut-être différentes sortes.





Moins de temps d’écran pour les personnes infectées a laissé place à plus de temps pour développer des relations interpersonnelles

Distribution télévisée domestique Warner Bros.

Il y a toujours un équilibre délicat que les créateurs doivent trouver lorsqu’ils adaptent des projets à partir de leur matériel source. Au fil des ans, les adaptations de jeux vidéo ont reçu des critiques brutales pour les déviations survenues dans leurs rendus cinématographiques, ce qui a laissé une malédiction presque imbattable sur le genre inexploité. Cependant, Le dernier d’entre nous prouve que le genre d’adaptation de jeux vidéo gâché a la capacité de succès et de popularité grand public. Une grande partie du triomphe vient de l’engagement de Craig Mazin et Neil Druckmann à Le dernier d’entre nous matériel source. Cependant, cela peut également être attribué à leur concentration sur le développement par la série des relations interpersonnelles du jeu, en particulier en ce qui concerne Joel et Ellie. Dans leur interview avec The Wrap, le duo a expliqué pourquoi la saison 1 s’est fortement concentrée sur les relations et moins sur l’action de gameplay entourant les infectés.

« Dans les épisodes sur lesquels nous nous concentrions, je pense qu’en fin de compte, nous avons généralement souligné le pouvoir des relations et essayé de trouver une signification dans les moments d’action », a déclaré Mazin. « Donc, il peut y avoir moins d’action que certaines personnes ne le souhaitaient. Parce que nous ne pouvions pas nécessairement trouver une signification pour une bonne partie de cela. Ou une préoccupation que ce serait répétitif. Après tout, vous n’y jouez pas ; vous le regardez. Et bien que beaucoup de gens aiment regarder le gameplay, il doit être – je pense – un peu plus ciblé et utile lorsque nous le diffusons à la télévision.

Druckmann – qui sert également de Le dernier d’entre nous co-créateur du jeu – est intervenu, d’accord avec son collègue co-showrunner. « Ouais, juste pour faire écho à ce que dit Craig, c’est-à-dire que nous avons adopté une approche de très haut niveau et examiné uniquement l’action à tous les niveaux. Et chaque action, si vous regardez la série, doit émouvoir le personnage d’une manière ou d’une autre. Si cela n’émeut pas le personnage, et si ce n’était là que pour le spectacle, alors c’était une coupe facile pour nous.