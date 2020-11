Comment chaque signe réagit au travail à la maison

Télétravail, travail à distance, travail à distance et, plus récemment, bureau à domicile. Ce sont quelques-uns des noms sous lesquels un modèle de travail est connu dans lequel l’employé (ou le pigiste) effectue les mêmes tâches qu’il effectuerait s’il travaillait dans l’entreprise, mais il le fait dans le confort de son domicile.

Bien sûr, tout le monde ne peut pas adopter cette méthode de travail, car, en plus de dépendre de l’entreprise qui décide que le bureau à domicile est l’option idéale, le travailleur doit occuper un poste vacant qui permet cela – policiers et chirurgiens, par exemple. , ne peuvent pas travailler chez eux, mais les enseignants et les journalistes, à leur tour, sont en mesure d’accomplir leurs tâches (ou une bonne partie d’entre elles) s’ils ont accès à un ordinateur chez eux.

Un peu plus de flexibilité par rapport à l’horaire, l’absence de nécessité d’utiliser les transports en commun ou la conduite et plus de temps à passer avec les enfants, le conjoint, la famille ou les animaux domestiques, par exemple, sont quelques-uns des avantages de ce modèle de emploi.

Les avantages peuvent faire briller de nombreux yeux, mais il y a des gens qui ne pourraient jamais s’adapter au bureau à domicile, car il y a un grand besoin de s’organiser (ne pas trop travailler ni trop peu) et une discipline bien développée pour éviter les distractions dans votre maison confortable: une sieste peut ruiner la productivité, par exemple!

Le bureau à domicile est, après tout, assez subjectif! Il y a des gens qui aimeraient travailler comme ça, alors que beaucoup d’autres savent d’avance qu’ils ne s’adapteraient jamais à ce modèle de travail. Saviez-vous que les caractéristiques de votre enseigne peuvent influencer votre façon d’agir lorsque vous travaillez à domicile? Consultez une liste avec des détails sur le comportement de chacun des panneaux lorsque vous devez effectuer un travail à distance.

bélier

Comme il aime l’aventure, le Bélier adorera d’abord la nouveauté du bureau à domicile et la nouvelle routine, mais, au fil du temps, la productivité du Bélier natif sera avec des montagnes russes, après tout, tout le monde sait qu’avec il est 8 ou 80. Lorsque le Bélier se réveillera, donc, la journée sera beaucoup plus productive qu’elle ne le serait si elle était allouée dans l’entreprise, mais, en compensation, certaines journées seront assez productives et traînantes, ce qui peut générer des charges…

Taureau

Le principal point négatif du travail à distance pour un Taureau est l’absence de routine définie, donc il se battra un peu contre lui-même pour trouver la stabilité tant désirée, mais avec une routine parfaite, avec des temps pour se réveiller, livrer des tâches et terminer le le natif du Taureau peut bien faire au bureau à domicile, car, après tout, il est très fidèle dans tous les aspects de sa vie, y compris l’entreprise à laquelle il fournit des services, il fera donc toujours de son mieux pour fournir le c’est nécessaire.

Gémeaux

Comme c’est assez imprévisible, il est pratiquement impossible de savoir comment un Gémeaux gère le bureau à domicile, mais nous avons quelques lignes de raisonnement à suivre. Sur le lieu de travail, nous avons tendance à tenir la barre et à ne pas exploser face à l’irritation ou à la frustration. Comme il est colérique et sera chez lui, sans policier, le natif des Gémeaux peut finir par stresser assez souvent. La bonne humeur, si naturelle aux Gémeaux, peut être un bon moyen de lutter contre ce stress et de mener une vie plus légère. Ainsi, malgré le travail et l’obtention des résultats requis, le natif de Gemini aime parcourir les réseaux sociaux pour se rafraîchir un peu la tête.

Cancer

Peut-être qu’aucun signe ne fait aussi bien au bureau à domicile que le cancer. Simple, protégé et très lié à la famille, le Cancer ne verra aucun problème à profiter de sa maison et de la présence de ses enfants, mari, femme et autres membres de la famille; cela peut même augmenter votre productivité! Le point négatif est que, étant très sensible, la froideur d’un retour (retour du patron) via message peut laisser le Cancer avec mille et une puces derrière l’oreille, ce qui serait évité dans une conversation œil à œil.

Lion

Tout de suite, le bureau à domicile n’aime déjà pas le lion. Comme il aime être toujours à la mode et se démarquer dans n’importe quel environnement fréquenté, le natif du Lion manquera d’être le centre d’attention pendant les heures de bureau. Mais comme il est très communicatif et ouvert, le Léo parvient à trouver un moyen de toujours rester en contact avec ses supérieurs, assurant une bonne productivité et une relation très amicale avec ses patrons.

vierge

Comme Virgo recherche l’excellence dans tout ce qu’il fait, ses superviseurs ne remarqueront pas de baisse de productivité dans son travail, car tout sera livré à temps et avec la meilleure qualité possible. Le problème est que, parce qu’il souhaite réussir de manière presque incessante, le natif de la Vierge finit par se charger trop, ce qui peut être un gros obstacle à une routine légère et harmonieuse.

Kg

La plus grande difficulté pour les Balance qui travaillent à distance est, évidemment, de faire des choix: se réveiller en même temps qu’ils se réveilleraient s’ils travaillaient alloués? Combien de temps pour la pause déjeuner? Consultez vos e-mails même après les heures de bureau? Vous avez des heures de bureau? Chaque petite décision sera un casse-tête pour lui. Si vous parvenez à organiser cela et à prendre une routine plus légère, cependant, le natif de la Balance a tout pour réussir au bureau à domicile, car un environnement harmonieux est presque la garantie que la Balance réalisera ce qu’il veut.

Scorpion

Tout est intense pour le Scorpion, puisqu’il fait tout avec beaucoup de passion. Si vous êtes engagé et engagé dans vos tâches, rien ne peut vous arrêter, mais si vous êtes plus enthousiasmé par les options de divertissement et de loisirs dans votre maison, eh bien, les résultats seront décevants. Une autre situation qui peut jouer pour ou contre le natif du Scorpion dans le travail à distance est la présence du conjoint à la maison, car il est assez romantique et, bien sûr, sexuel. Donc, le couple peut être à la fois une distraction constante et un encouragement – quel plaisir ce serait de pouvoir travailler câlin avec votre amour, hein, Scorpion?

Sagittaire

Le Sagittaire est très optimiste et a toujours le sourire aux lèvres, mais c’est ça: le bonheur et l’optimisme dans la bonne mesure peuvent être utiles, mais s’ils vont trop loin… Si l’homme Sagittaire peut gérer cet optimisme pour bien mener à bien ses tâches ( «Je dois faire ça jusqu’à cinq heures de l’après-midi»), ce sera un succès; mais, si la positivité dépasse (“c’est très facile à faire, alors je laisse ça pour plus tard”), cela peut être un échec retentissant. L’équilibre est tout!

Capricorne

Les Capricornes sont connus pour être naturellement très timides et très concentrés sur leurs activités et leurs objectifs. Comme il sera entouré de moins de monde, il se sentira plus chez lui, augmentant encore sa concentration et fournissant ce qui est nécessaire et – qui sait – encore plus! Le problème est que tant de concentration sur le travail peut lui faire oublier les moments de plaisir et de loisirs, de sorte que le natif du Capricorne peut devenir ce gars qui travaille du dimanche au dimanche, de 8 heures à 21 heures.

Aquarium

L’indépendance et la liberté sont les maîtres mots du Verseau. Ainsi, travailler à domicile et pouvoir organiser sa propre routine et ses activités plus sereinement et sans pression est un point très positif pour lui. Comme il apprécie tant cela, il travaillera assez dur pour ne pas gâcher une si bonne opportunité d’être lui-même. Le point négatif est que, comme on le sait, le natif du Verseau en a rapidement marre des choses, de sorte qu’il peut finir par manquer du travail alloué dans l’entreprise ou même tout abandonner et partir à la recherche de quelque chose de nouveau.

Poisson

Rêveur et très artistique, le plus gros risque pour le bureau à domicile des Poissons est un petit film l’après-midi, griffonnant quelques idées sur n’importe quelle feuille, peut-être même un petit jeu dans le jeu vidéo le matin pour bien commencer la journée. Si vous ne développez pas un niveau de concentration élevé, le natif Poissons ne sera pas en mesure de répondre aux attentes. Tout dépend de l’équilibre, car l’art et la liberté de faire une pause sans pression peuvent être le grand stimulant de la productivité de ce signe, même parce qu’il sourira d’une oreille à l’autre quand il sait qu’il peut profiter, par exemple, de ces deux heures. dépensé sur le chemin du travail pour rattraper vos notes ou votre lecture.