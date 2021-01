Des chasseurs et des vaisseaux spatiaux rétro-cool révélés pour Star Wars: The High Republic

«Star Wars: The High Republic», une initiative croisée de Lucasfilm Publishing, consistant en une série interconnectée de nouveaux romans, livres et bandes dessinées, est lancée cette semaine.

Se déroulant des centaines d’années avant les événements de « The Phantom Menace » de 1999, lorsque les légendaires Chevaliers Jedi existaient à leur apogée, c’est une période fertile de la tradition « Star Wars » laissée pour la plupart intacte … jusqu’à maintenant.

«La Haute République» entre dans un nouveau territoire à partir du 5 janvier avec le roman «Light of the Jedi» de Charles Soule et le livre de niveau intermédiaire de Justina Ireland, «A Test of Courage». Le 6 janvier prochain, le premier numéro de la série Marvel Comics de l’écrivain Cavan Scott et de l’artiste Ario Anindito.

En relation: ‘Guerres des étoiles’! 40 faits surprenants d’une galaxie lointaine, très lointaine

En février, nous verrons la série de bandes dessinées pour jeunes adultes (YA) de l’écrivain Daniel José Older et de l’artiste Harvey Tolibao à IDW Publishing intitulée « Star Wars: The High Republic Adventures » et le roman YA de Claudia Gray, « Into the Dark ».

Michael Siglain, directeur créatif de Lucasfilm Publishing, qui dirige le projet interconnecté, savait que cette ère audacieuse de «La Haute République» exigeait des conceptions uniformes pour son ensemble de vaisseaux spatiaux, de chasseurs et de véhicules.

Un combattant vectoriel Jedi. (Crédit d’image: Lucasfilm)

Pour ce projet, la construction du monde consistait à revenir sur les machines « Star Wars » existantes et les concept art recyclés des films, bandes dessinées et jeux vidéo précédents, puis à remonter le temps d’environ 200 ans.

« Nous avons tous trouvé beaucoup d’inspiration dans la façon dont les préquelles ont ouvert une ère plus raffinée de la galaxie, mais en raison de la proximité de ces films avec les originaux, il a fallu commencer à montrer des signes précoces de corruption », Pablo Hidalgo de Lucasfilm Story Group a déclaré à StarWars.com. «En nous éloignant plus loin de cette chute, nous pouvons voir la République à son apogée dans cette narration. Dans les mondes centraux en particulier, cela se reflète dans la mode et la technologie. Une grande partie de l’exploration visuelle dans la Haute République c’est prendre ce que nous savons, mais l’idéaliser.

«Même à l’approche de l’Épisode III, il y avait des créations de« Clone Wars »qui avaient un pied dans le passé et un pied dans le futur, et à partir de là, nous avons trouvé un grand candidat pour le vecteur Jedi. Il a l’air très insectile – mince et délicat mais avec une piqûre nette. «

En relation: Disney annonce neuf nouveaux spectacles « Star Wars » plus une série « Alien »

Image 1 sur 2 Un vaisseau de tempête Nihil (Crédit d’image: Lucasfilm) Image 2 de 2 Un coureur de Nihil Tempest. (Crédit d’image: Lucasfilm)

Avec les vilains maraudeurs connus sous le nom de Nihil, une conception plus brute et robuste était de mise.

«Pour les Nihil, leur look dérivé de l’art développé spécifiquement pour l’initiative« La Haute République »», a ajouté Hidalgo. « Il y avait des morceaux de » The Force Awakens « et des films » Star Wars « actuels qui exploraient les pirates, les charognards et essentiellement les survivalistes de » Star Wars « . Cela indiquait la direction d’une force de patchwork qui était uniforme dans sa non-uniformité . Les Nihil ont un langage de conception avec un grand vocabulaire. «

Republic Longbeam. (Crédit d’image: Lucasfilm)

Les bombardiers Republic Longbeam, élégants mais imposants, sont l’une des nouvelles créations les plus cool.

« J’adore le fait qu’un modèle de navire James Clyne inutilisé pour les bombardiers de la Résistance de » Star Wars: The Last Jedi « est maintenant notre Republic Longbeam », a également déclaré Phil Szostak, directeur artistique de Lucasfilm à StarWars.com. « James a fait une série de beaux premiers concepts pour ce vaisseau, dont certains peuvent être vus dans » L’art des derniers Jedi « , avant de renverser toute l’idée d’un bombardier avec une pince à bombe verticale. »

Le transport de fret modulaire de «La Haute République», appelé Legacy Run, est dérivé d’une ancienne conception du cargo de Han Solo dans «The Force Awakens».

Un artisanat Legacy Run. (Crédit d’image: Lucasfilm)

« Il y a une simplicité brutale: une boîte volante de boîtes. Cela raconte une histoire selon laquelle ce n’est pas un paquebot de luxe, mais c’est tout ce que certaines personnes peuvent se permettre », a expliqué Hidalgo. « Vous pouvez dire comment il fonctionne simplement en le regardant. Et ce n’est pas de la fantaisie. Dans ce cas, peu importe qu’il vienne de l’ère de la Résistance / Premier Ordre, parce que cette conception a probablement des centaines d’années. Les créations de « Star Wars » sont davantage façonnées par la culture que par l’innovation, c’est donc plus un navire qui fonctionne. «

Starlight Beacon. (Crédit d’image: Lucasfilm)

Hidalgo affirme que le Starlight Beacon, la station spatiale Outer Rim créée spécialement pour l’entreprise d’édition, est un exemple parfait de conception racontant une histoire.

« Le sommet de la station est un écho délibéré du Temple Jedi de Coruscant, et imaginé être ce monument irisé qui brille dans le noir », a-t-il ajouté. «Le dessous de la station est l’utilité, la fondation industrielle qui fait avancer la station. C’est la plomberie. Ceux qui sont alliés aux idéaux de la République peuvent le considérer comme un exemple d’inspiration d’équilibre, de travail en commun. contre la République peut s’énerver par ce qu’ils considèrent comme une déclaration de classe et de division. Il se passe beaucoup de choses là-bas. «

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.