Elton John raconte une histoire en larmes sur les derniers jours du chanteur

Auteur-compositeur-interprète Elton John avec la star des comédies musicales Peter Straker et Freddie Mercury. (Archives Hulton / )

Aujourd’hui (24 novembre) marque le 29e anniversaire de la mort du chanteur principal de Queen Freddie Mercury.

Mercury, le showman ludique et décadent, est décédé le 24 novembre 1991 des complications du sida à l’âge de 45 ans.

Au cours des décennies qui ont suivi sa mort, une multitude de célébrités, d’êtres chers et de fans dévoués ont rendu des hommages déchirants à Mercure.

Elton John, l’un des amis les plus proches de Mercury, a parlé de ses derniers jours dans son livre L’amour est le remède: sur la vie, la perte et la fin du sida, sorti en 2013.

Dans un dernier geste émouvant, Freddie Mercury a offert à Elton John un cadeau de Noël après sa mort

Le chanteur de «Candle in the Wind» s’est dit «dévasté» lorsque le musicien de «Don’t Stop Me Now» lui a révélé qu’il avait le sida. Mercury a été diagnostiqué en 1987 mais a gardé le secret aussi longtemps qu’il le pouvait, à la fois de ses proches et de ses fans.

«J’avais vu ce que la maladie avait fait à tant de mes autres amis», explique-t-il dans le livre.

«Je savais exactement ce que cela allait faire à Freddie. Tout comme lui.

«Il savait que la mort, la mort atroce, arrivait.

Mais Mercury, toujours audacieux et mercuriel, était déterminé à garder le moral en continuant à performer même si sa santé se détériorait, a déclaré John.

Toujours «profondément généreux», John a dit que Mercure «a vraiment vécu pour les autres» même jusqu’à ses derniers jours.

Même à Noël après la mort de Mercury, John a ouvert sa porte d’entrée pour trouver un de ses amis portant un cadeau enveloppé dans une taie d’oreiller de Mercury.

«Voici ce bel homme, mourant du sida, et dans ses derniers jours, il avait réussi à me trouver un joli cadeau de Noël», a écrit John.

À l’intérieur du présent se trouvait une peinture d’Henry Scott Tuke – un artiste impressionniste britannique dont John était un grand collectionneur et fan.

Caché dans la taie d’oreiller se trouvait une note adressée à «Sharon» de «Melina», qui étaient des noms d’animaux de compagnie de drag queen que les deux s’étaient donnés des années auparavant.

«Cher Sharon, j’ai pensé que tu aimerais ça. Amour, Melina », disait la lettre. “Joyeux Noel.”

«J’étais bouleversé, âgé de 44 ans à l’époque, pleurant comme un enfant», a déclaré John.