Javier Bardem de Ricardos s’exprime sur les critiques de casting

Le biopic d’Aaron Sorkin Étant les Ricardos, qui chroniques d’une semaine dans la vie de Lucille Ball et Desi Arnaz, ont été annoncés, fans du couple pionnier et observateurs dévoués et re-regardeurs de l’émission de télévision bien-aimée J’aime lucy, tous avaient des opinions inébranlables sur qui pourrait être en mesure de remplacer les formidables icônes. Au début du casting, les critiques sont intervenues simultanément. Avec chaque rôle annoncé, jusqu’à la révélation de la bande-annonce, les critiques ont persisté. Même lorsque leur propre fille, Lucie Arnaz, après avoir vu le film, a déclaré: « C’est foutrement incroyable », les fans et les critiques se sont toujours opposés aux choix de casting.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Javier Bardem, après que Nicole Kidman se soit adressée à l’interminable remise en question du casting par les fans, s’est exprimé via The Hollywood Reporter, faisant savoir que le Être les Ricardos Le débat sur le casting fait partie d’une conversation plus large. Bardem fait valoir son point de vue en disant: « Je suis un acteur, et c’est ce que je fais pour gagner ma vie: essayez d’être des gens que je ne suis pas. Que faisons-nous avec Marlon Brando jouant Vito Corleone [in The Godfather]? Que faisons-nous avec Margaret Thatcher jouée par Meryl Streep [in The Iron Lady]? Daniel Day-Lewis jouant Lincoln [in Lincoln]? Pourquoi cette conversation se produit-elle avec des personnes avec des accents ? « Vous avez votre accent. C’est là que vous appartenez. C’est délicat.







« Où est cette conversation avec des anglophones qui font des choses comme Le dernier duel, où étaient-ils censés être des Français au Moyen Âge ? C’est bien », a-t-il poursuivi, « mais moi, avec mon accent espagnol, étant cubain ? Ce que je veux dire, c’est que si nous voulons ouvrir la boîte de vers, ouvrons-la pour tout le monde. … Nous devrions tous commencer à ne permettre à personne de jouer Hamlet à moins qu’il ne soit né au Danemark. »





Sa réponse est intervenue après que Nicole Kidman a admis s’être presque retirée du projet en raison du tollé général. La réponse de Nicole Kidman aux critiques, s’exprimant sur Vivre avec Kelly et Ryan via les gens, elle explique : « Je me suis dit : ‘A quoi ai-je dit oui ?’ – à quoi je suis alors allé, ‘Oh non, je n’ai pas raison. Tout le monde pense que je n’ai pas raison, alors je vais essayer d’éviter cela’ « , a-t-elle déclaré. « Et le producteur Todd Black et Aaron Sorkin étaient tous les deux du genre ‘Absolument pas.’ J’étais en Australie et ils m’ont dit ‘Non’. Et Dieu merci, parce qu’alors j’étais tellement reconnaissant parce que je suis tombé amoureux d’elle. »





Amazon Studios

Un autre élément de la conversation qui semble manquer aux critiques des choix des cinéastes peut être souligné dans le générique d’ouverture de presque tous les films que nous voyons. On nous montre les noms des créateurs de l’art. C’est le choix du créateur pour le film qu’il réalise. L’hypothèse persistante et croissante selon laquelle les demandes des fans, voire les exigences, doivent être respectées, est déroutante. Le cinéaste a une vision de ce qu’il veut créer, comme toute forme d’art, et il se met à l’exécuter. Nous pouvons tous nous souvenir de centaines de films exquis qui nous ont émus, changés, changé le monde, et ils n’ont pas nécessité une pétition en ligne des masses pour obtenir ces nobles distinctions. L’artiste fait des choix pour ce qu’il veut créer, et il existe d’innombrables exemples expliquant pourquoi nous devrions défendre ce fait.









Être la bande-annonce de Ricardos divise Internet alors que les fans de Debra Messing crient au scandale Les fans de Debra Messing ne savent pas trop comment se sentir la bande-annonce de Being the Ricardos avec Nicole Kidman dans le rôle de Lucille Ball.

Lire la suite





A propos de l’auteur