En direct: Regardez la diffusion en direct sur l’état du jeu de Sony PlayStation ici (25 février 2021)

C’est le premier État des lieux livestream de 2021, et Sony promet une diffusion de 30 minutes consacrée à dix prochains jeux PlayStation 5 et PlayStation 4. Avec les attentes correctement calibrées, nous attendons avec impatience des mises à jour sur des titres comme Ratchet & Clank: Rift Apart et Returnal, avec, espérons-le, une ou deux surprises en cours de route. Rejoignez-nous à partir de 14h00 PT / 22h00 GMT pour toute l’action.

État des lieux: 25 février 2021