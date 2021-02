The Walking Dead: quand et comment regarder les épisodes bonus de la saison 10

Si certains constatent une baisse de qualité de leurs nouvelles livraisons, personne ne peut nier que ‘Les morts qui marchent’ C’est l’une des grandes séries de la dernière décennie. Les fans continueront de profiter de leur émission préférée en tant que la saison 10 est encore loin d’être terminée, et il est prévu de continuer et de se terminer au numéro 11.

Comme beaucoup de productions audiovisuelles en 2020, elle a également été affectée par la pandémie de Coronavirus et c’est la raison principale du retard de l’épisode 16 attendu arrivé en octobre. Le showrunner Angela Kang déclaré: « Nous devons présenter différentes personnes et raconter ces petites histoires, qui ajoutent à ce que vivent nos survivants. Tout cela nous mènera à la saison 11. ».

« Dans les épisodes précédents, la chute d’Alpha a été vue et la fin de la guerre des Whisperer. Le Royaume est tombé, le sommet de la colline a été pratiquement détruit et Alexandrie a été abandonnée en vue de la bataille finale. Les survivants ont été piégés et séparés les uns des autres. Cependant, face à une mort imminente, ils se sont unis pour se battre, aboutissant à la mort de Beta, qui a apporté un soulagement aux communautés. « , la déclaration du spectacle commence.







Continue: « Les six nouveaux épisodes verront les survivants tenter de se rallier après la grande destruction que les Whisperers ont laissée dans leur sillage. Alors que les traumatismes du passé refont surface, des années de combats vont peser sur eux, exposant leurs côtés les plus vulnérables. Alors qu’ils remettent en question l’état de l’humanité, l’état de votre communauté et vos propres états d’esprit, trouverez-vous la force intérieure pour avancer avec vos vies, vos amis et vos groupes de la même manière? « .

+ Quand les nouveaux épisodes de la saison 10 de The Walking Dead ont-ils lieu?

Les nouveaux chapitres, qui auront des ajouts spéciaux tels que Robert Patrick dans le rôle de ‘Mays’, Hilarie Burton Morgan comme ‘Lucille’ et Okea Eme-Akwari dans le jeu ‘Elijah’, entre autres, Ils arriveront à partir du lundi 1er mars à 22h00..

+ Comment voir les nouveaux épisodes de la saison 10 de The Walking Dead?

La suite du dixième volet de l’adaptation de la bande dessinée créée par Robert Kirkman peut être vue en Amérique latine à travers l’écran de Chaîne étoile, qui vient du changement de son nom, anciennement connu sous le nom de Fox Channel.