Pink partage un duo émotionnel avec un père vétéran: « Mon père me manque ce soir »

Alors que son père sortait timidement, elle a dit : « Pouvons-nous faire venir ma personne préférée dans le monde entier ici, ce soir ? Mon père, M. Jim Moore. Pouvons-nous lui donner beaucoup d’amour ?

Les fans de la chanteuse « What About Us » ont tweeté leur soutien à elle et à son soutien aux vétérans, qui a été affiché tout au long de sa carrière.

« Mon oncle était au Vietnam. Il souffre depuis », un fan a commenté. « Ta chanson avec ton père m’a fait pleurer, moi et mes cousins. — Dans le bon sens — Merci beaucoup d’avoir donné une voix aux survivants du Vietnam. Tu es une femme bien. Dans une vie différente, nous serions amis. Envoyer des câlins . »

« Le Vietnam m’a enlevé mon père » une autre personne a écrit. « Juste au moment où lui, mon demi-frère et moi avons finalement créé un lien, il est décédé en 2017. Merci à vous et à votre père pour cette chanson. »

Pink a présenté « I Have Seen the Rain » sur son album de 2007 « I’m Not Dead » en tant que piste cachée. Au cours de l’intro de la chanson, elle a expliqué que la douce mélodie était la première chanson qu’elle ait jamais apprise et lui a appris à harmoniser et à « aimer une guitare acoustique ».

La ballade émotionnelle est un moment extrêmement significatif pour eux deux, clairement, et probablement encore plus ces jours-ci: cela fait un peu plus d’un an que Pink a publié sur Jim subissant une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate.

AUJOURD’HUI a contacté un représentant de Pink pour une mise à jour sur la santé de son père. Nous mettrons à jour ce message si nous recevons une réponse.

« Mon père a été ma première rock star », dit-elle dans la vidéo de retour.

« Je suis qui je suis… à cause de lui. »