“Comme du bon vin”: Macaulay Culkin choque les fans avec l’âge

«Hé les gars, tu veux te sentir vieux?» Macaulay Culkin introduit plusieurs tweets avant de révéler son âge à ses fans le jour de son anniversaire. Beaucoup ne se seraient certainement pas attendus à cela – la plupart d’entre eux se souviennent du petit garçon de “Kevin – Seul à la maison”.

Macaulay Culkin a 40 ans. A l’occasion de sa journée spéciale, il a tweeté une série de tweets dans lesquels il se levait: “Hé les gars, voulez-vous vous sentir vieux? J’ai 40 ans”, a écrit l’acteur et ajouté: “De rien.” En fait, il semble avoir choqué certains utilisateurs – après tout, la plupart des gens associent probablement Macaulay Culkin au rôle du petit Kevin McCallister de “Kevin – Alone at Home”. Il n’avait alors que dix ans …

“J’ai passé une excellente journée et puis je découvre que Macaulay Culkin a 40 ans et que je vieillis”, a tweeté Paul O’Sullivan du groupe Greywind, accompagné d’une vidéo d’un homme marchant à cheval est frappé. “Merde … 40 ans? Ok … il est temps de se déconnecter …” était l’un des nombreux autres commentaires sur Twitter.

Est-il temps pour une crise de la quarantaine?

Culkin a déclaré dans un autre tweet: “C’est mon cadeau au monde: je fais que les gens se sentent vieux. Je ne suis plus un enfant, c’est mon travail.” Il a également plaisanté à propos de son anniversaire: “Depuis que j’ai 40 ans, je pense qu’il est temps de commencer ma crise de la quarantaine. Je pense commencer à surfer. Avez-vous d’autres suggestions?”

Pendant ce temps, les félicitations sont venues des amis célèbres de Culkin. Son filleul, Paris Jackson, l’a félicitée sur Instagram avec plusieurs photos et une vidéo ensemble, à laquelle elle a écrit: “Je t’adore tellement. Merci de m’avoir appris l’art et aussi comment danser la valse”. Sarah Michelle Gellar a également évoqué son amitié avec l’acteur dans ses histoires Instagram: “Joyeux anniversaire. Je vous connais depuis trop d’années pour compter, mais vous êtes comme du bon vin …”