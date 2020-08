WhatsApp Web est devenu noir? Voici comment revenir au sujet clair

Au cours des dernières heures, de nombreux utilisateurs de WhatsApp se sont retrouvés confrontés à un phénomène étrange: Web WhatsApp, l’interface consultable depuis le navigateur pour rester à jour sur les chats en cours sur l’application smartphone, a a soudainement adopté des nuances sombres: le fond du site est devenu noir et le reste de l’interface a également pris des couleurs vert foncé et gris à noir. On ne sait pas pourquoi l’application a changé de mode graphique spontanément sur certains navigateurs et pas sur d’autres, mais pour ceux qui préfèrent utiliser WhatsApp Web en mode clair classique avec un fond blanc, le astuce pour revenir à la vue précédente est simple.

Comment revenir sur WhatsApp Web dans une version claire

L’interface Web de WhatsApp cache un menu de paramètres similaire à celui qui caractérise les versions de l’application pour iPhone et Android, même s’il comprend moins d’options; parmi les choix disponibles, l’un concerne le thème graphique à choisir pour l’interface. Pour y arriver, cliquez simplement sur bouton avec trois points présent dans la barre supérieure du panneau de gauche de WhatsApp Web, celle qui se trouve immédiatement à côté des touches pour démarrer une nouvelle discussion et afficher l’état des contacts. Cliquez sur l’article Paramètres dans ce menu ouvre un nouveau panneau sur la gauche qui comprend une section dédiée à Thème: Ici, vous pouvez choisir entre l’ancien thème clair et le nouveau thème sombre.

Les avantages du thème sombre de WhatsApp Web

Le thème sombre de WhatsApp a effectivement été introduit dans la version Web il y a quelques semaines: il a été mis à l’épreuve par les développeurs et, après un bon rodage, il a d’abord été anticipé par l’entreprise puis mis à la disposition des utilisateurs en option. Le nouveau mode ne présente aucun défaut graphique et présente en effet l’avantage de repose ta vue s’il est utilisé sur des écrans actifs dans des pièces sombres: ceux qui l’ont trouvé imposé pendant ces heures peuvent le désactiver en quelques secondes, tandis que ceux qui souhaitent effectuer l’étape inverse peuvent suivre exactement la même procédure, mais en choisissant l’option opposée dans la section Thème des paramètres Web de WhatsApp.