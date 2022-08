Command & Conquer vit une renaissance spirituelle : c’est Tempest Rising !

Frederik Schreiber, le responsable de 3D Realms, a annoncé peu avant le THQ Nordic Showcase qu’ils présentaient un nouveau méga projet dans le cadre de ce panel. Selon les déclarations, ils travaillent secrètement sur ce titre depuis trois ans. Et donc la tension dans la communauté des joueurs était assez élevée.

Y aura-t-il un nouveau Duke Nukem ? Ou les fans de jeux de tir à la première personne développent-ils une toute nouvelle marque dans ce genre ?

Rien de tout cela ne s’est produit, c’était censé être un peu différent. Et pourtant : à la surprise de beaucoup, ils ont annoncé un projet très prometteur. Nous parlions d’un vrai rêve d’enfant qui devait finalement se réaliser, et pas seulement pour Frederik Schreiber.

Les responsables ont le projet Tempête montante révélé qui s’est avéré être successeur spirituel de la franchise Command & Conquer comprend. Quelque chose que beaucoup attendent depuis longtemps ?

Tempest Rising suit les traces de Command & Conquer

Tempest Rising est produit par Slipgate Ironworks et royaumes 3D en coopération avec THQ Nordic et 2B Games produit. Et un coup d’œil à la bande-annonce révèle qu’il s’agit bien d’une vraie projet de coeur doit agir. Command & Conquer se réincarne.

Le jeu est un RTS nouvelle génération et un Command & Conquer en son cœur. Alors qu’Electronic Arts est assis sur la marque et ne regarde que le marché mobile, Schreiber et son équipe de vétérans de l’industrie suivent leur propre chemin. Ils rassemblent tout ce qui a fait la grandeur de Command & Conquer.

Mais cela peut-il fonctionner ? Le passé du jeu a montré que ce n’est pas toujours la marque qui compte, mais les personnes qui la sous-tendent. Mais le mieux est de voir par vous-même !

De A à Z, tout rappelle le template C&C : Les développeurs en ont même des similaires factionsla rassembler des ressources et le célèbre scènes coupées comme un bande-son groovy installée. Tout cela reflète ce que le jeu veut être au cœur.

Frederik Schreiber explique sur son compte Twitter officiel que le projet depuis 2014 en phase de planification trouvé. Eh bien, environ 8 ans plus tard, ils ont finalement pu dévoiler le jeu lors de la Lancement pour 2023 est fourni. THQ Nordic écrit à propos de l’annonce :

« Trois factions différentes sont enfermées dans une lutte désespérée pour le pouvoir et les ressources, et c’est à vous de décider quelle faction vous choisissez. Le retour de l’âge d’or de la RTS se profile.

Tempest Rising arrive sur PC en 2023. Que pensez-vous de l’idée de relancer C&C ?