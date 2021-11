Dave Filoni partage son expérience d’écriture de la série Ahsoka

La première de « Star Wars : The Clone Wars » en 2008 a été un grand changement pour les fans de la saga galactique en présentant Ahsoka Tano, puis le Padawan d’Anakin Skywalker. Tano a traversé un chemin de grande évolution narrative qui l’a aidé à devenir l’un des personnages les plus aimés de la franchise, malgré le rejet initial du public.

Après avoir été présente dans la série animée « Star Wars : Rebels », l’actrice Rosario Dawson s’est chargée de l’interpréter dans ses débuts en live action dans la deuxième saison de « The Mandalorian », confirmant peu de temps après qu’elle aura sa propre série exclusive. pour la plateforme Disney+.

La série met en vedette le créateur de Lucasfilm, Dave Filoni, en tant que créateur et scénariste principal. Filoni, qui était la pupille de George Lucas lors de la diffusion de « The Clone Wars », a décrit ce projet comme une expérience passionnante, lors d’une récente conversation avec Empire. « C’est quelque chose que vous imaginez faire depuis longtemps. Et puis cela commence à vous surprendre lorsque vous êtes assis là et que vous devez le faire », a déclaré le créatif à propos du processus d’écriture en production.

Les débuts de Dawson dans « The Mandalorian » ont été l’un des moments les plus célébrés de l’histoire de la franchise moderne. Sa recherche apparente du Grand Amiral Thrawn a servi d’indication pour spéculer sur le thème de la série, peut-être une sorte de séquelle des événements survenus dans « Rebels ».

« Ahsoka » n’a actuellement aucune date de sortie officielle. On suppose que son tournage pourrait commencer au début de 2022, certaines rumeurs indiquant la possibilité de revoir Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker / Dark Vador. Bien que si c’est le cas, ce serait comme un fantôme de force, en raison de la chronologie dans laquelle il se déroule (cinq ans après « Le Retour du Jedi »).

Le week-end dernier, Lucasfilm a fait la première confirmation officielle en annonçant que l’actrice australienne Natasha Liu Bordizzo, connue pour son travail sur la série Netflix « The Society » ou le film « Guns Akimbo », sera chargée d’incarner la guerrière mandalorienne Sabine Wren.