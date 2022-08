Padma Lakshmi était «inquiète et sans mot» pour son ex-mari Salman Rushdie après avoir poignardé sur scène

Padma Lakshmi exprime son soulagement que l’ex-mari Salman Rushdie s’améliore après avoir été poignardé sur scène avant de prononcer un discours le vendredi 12 août.

L’animateur de « Top Chef », 51 ans, a publié un message sincère sur Twitter après avoir appris que l’auteur avait été retiré d’un ventilateur.

« Soulagée @SalmanRushdie s’en sort après le cauchemar de vendredi », a-t-elle écrit dimanche matin. « Inquiet et muet, peut enfin expirer. Espérons maintenant une guérison rapide.

Retour sur leur mariage

Lakshmi et Rushdie se sont mariés de 2004 à 2007 après s’être rencontrés pour la première fois en 1999. C’était son quatrième mariage et elle seulement.

« Pour nous, les Indiens, il est comme Hemingway », a déclaré Lakshmi au magazine People en 2016. « Imaginez une jeune femme dans la vingtaine, qui aime les livres et qui a publié son petit livre de cuisine et ce type arrive. Je veux dire, il était la meilleure chose qui me soit arrivée de loin. Le fait que quelqu’un de cette stature et de ce calibre s’intéresse même assez à moi pour vouloir m’emmener déjeuner était assez incroyable.

L’endométriose sévère non diagnostiquée de Lakshmi a entraîné des douleurs chroniques. C’est ce qui, selon elle, a conduit à leur divorce.

Salman Rushdie et Padma Lakshmi. George Pimentel / Wire Image

« L’endométriose était certainement une des principales raisons de l’échec de mon mariage et je ne pense pas qu’aucun de nous ne l’ait compris à l’époque », a-t-elle déclaré à la publication. « Je pense que c’est aussi parce que je l’ai caché dans une certaine mesure, pas intentionnellement mais vous sais, c’est bizarre de parler de tes règles tout le temps. C’est comme la chose la moins sexy au monde à faire.

« Je pense que Salman l’a pris personnellement et je pense qu’il s’est senti rejeté », a-t-elle déclaré. « Je peux comprendre cela. »

Le couple est resté de bons amis et il l’a même soutenue en partageant des détails intimes sur leur mariage lorsqu’elle a publié ses mémoires en 2016.

« Je lui ai dit: » Je veux juste que vous sachiez que je parle de la fin de notre mariage et j’en parle parce que je voulais vraiment parler d’endométriose et aussi que vous étiez une grande partie de ma vie « , a déclaré Lakshmi. « Et il a dit: » Vous avez le droit de raconter votre version de l’histoire telle que vous la voyez. ”

« Je veux dire, écoutez, c’est le partisan le plus célèbre de la liberté d’expression », a-t-elle ajouté. « En plus, c’est un grand garçon. Il peut s’en occuper. »

Salman Rushdie, Padma Lakshmi lors du défilé de mode Luca Luca automne 2002, Bryant Park. Sylvain Gaboury / FilmMagic

« Son sens de l’humour fougueux et provocateur habituel reste intact »

Vendredi, le romancier de 75 ans a été agressé et poignardé au cou à New York. Rushdie s’apprêtait à donner une conférence à l’établissement Chautauqua à Chautauqua lorsqu’un homme s’est approché de lui.

Un journaliste de l’Associated Press qui a été témoin de la scène dans la campagne new-yorkaise a déclaré que Rushdie était tombé au sol et que l’homme avait été retenu.

Les autorités ont déclaré que Rushdie avait été transporté par hélicoptère vers un hôpital local. La police a également confirmé que l’écrivain avait subi une intervention chirurgicale après avoir été poignardé une douzaine de fois.

Dimanche, le fils de Rushdie, Zafar, a envoyé un déclaration à NBC News à propos de l’état de son père.

« A la suite de l’attaque de vendredi, mon père reste dans un état critique à l’hôpital et reçoit des soins médicaux intensifs », a-t-il commencé. « Nous sommes extrêmement soulagés qu’hier, il ait été retiré du ventilateur et de l’oxygène supplémentaire et qu’il ait pu dire quelques mots. »

Il a poursuivi: «Bien que ses blessures qui changent sa vie soient graves, son sens de l’humour fougueux et provocateur habituel reste intact. Nous sommes très reconnaissants à tous les membres du public qui ont courageusement sauté à sa (défense) et administré les premiers soins avec la police et les médecins qui ont pris soin de lui et pour l’effusion d’amour et de soutien du monde entier.

Zafar Rushdie a conclu sa déclaration en demandant de la patience et de l’intimité pour sa famille.

NBC News a rapporté que le suspect – qui a été identifié comme Hadi Matar, 24 ans, de Fairview, New Jersey – a été accusé de tentative de meurtre au deuxième degré ainsi que d’agression au deuxième degré pour avoir blessé le modérateur de l’événement.

Un porte-parole du procureur du comté de Chautauqua a déclaré que les blessures de Rushdie comprennent des coups de couteau au cou et à la poitrine et d’autres au visage et à l’abdomen qui lui ont percé l’œil et le foie, selon NBC News.

Le procureur du comté de Chautauqua, Jason Schmidt, a également déclaré à NBC News que le suspect était détenu sans caution à la prison du comté de Chautauqua.

Un avocat de Matar a plaidé non coupable en son nom, a rapporté NBC News.

Rushdie est la cible de menaces de mort depuis les années 1980 lorsqu’il a publié son livre « Les versets sataniques ». En 1989, l’ayatollah iranien Khomeiny a publié une fatwa – ou édit – appelant à la mort de l’auteur en raison du contenu du roman, que l’Iran jugeait blasphématoire pour l’islam. Par la suite, l’écrivain et sa famille ont passé près d’une décennie à vivre sous terre.

Selon l’Associated Press, une prime de 3,3 millions de dollars a été mise sur la tête de Rushdie par une organisation religieuse iranienne pour quiconque le tue.