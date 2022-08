Ce sont les meilleurs films de Tim Burton

Cinéma

Tim Burton est l’un des réalisateurs préférés du public et au cours des dernières décennies, il a été à l’avant-garde des grands films. Ensuite, passez en revue ce qu’ils sont pour Spoiler!

© GettyCe sont les meilleurs films de Tim Burton.

Tim Burton, 63 ans, a fait ses premiers pas en tant qu’apprenti en animation chez ni plus ni moins que chez Disney, mais la réalité est que le studio n’a jamais compris son travail et a rejeté son travail à plus d’une occasion. À la suite de cette situation, il prend la difficile décision d’abandonner ce travail pour se concentrer sur ses réalisations, qui ont le soutien de certains cadres et parviennent ainsi à créer les premiers courts métrages. Vincent Oui frankenweenie.

Remarquant son talent, les grandes sociétés de production ont commencé à lui donner leur moitié et c’est ainsi que le cinéaste qui a commencé avec des idées étranges dans un monde comme Disney est devenu l’un des réalisateurs les plus recherchés du moment. Au-delà de la reconnaissance acquise, il y a aussi une réalité et c’est qu’elle a été emportée par le succès et a malheureusement opté pour des looks du point de vue corporatif avant le personnel. Cependant, dans sa meilleure période, il nous a donné de superbes bandes, comme celles que nous présenterons ci-dessous.

+Les meilleurs films de Tim Burton

5- Le cadavre de la mariée

Le stop-motion a été une marque de fabrique du cinéaste et en 2005, il a poursuivi cette technique dans un film dans lequel il a utilisé Johnny Depp et Helena Bonham Carter pour ses voix principales. Sa prémisse suit un homme qui met une bague de fiançailles au doigt d’une femme morte comme une blague, pour laquelle elle revendiquera ses droits en tant que sa fiancée. Dans son ton de comédie d’horreur, il mélange également les tons doux-amers et tristes qui font partie d’un fantasme qui le rend digne de cette liste.

Disponible en: hbo max

4-Batman

En 1989, le film basé sur le personnage de DC Comics du même nom est sorti avec un large casting : Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee Williams et Michael Gough, entre autres. Cette adaptation est devenue un succès au box-office et fait partie des préférées des fans de super-héros, puisque face à une actualité foisonnante dans le genre, cette production ne perd pas de sa solidité.

Disponible en: hbo max

3- Edward aux mains d’argent

L’une des prochaines étapes de Burton après Batman était ce film qui a également généré des millions de recettes pour la 20th Century Fox, comme on l’appelait avant son acquisition par Disney. Johnny Depp et Winona Ryder ont joué dans une histoire fantastique centrée sur un homme créé artificiellement nommé Edward qui est adopté par une famille de la classe moyenne et vit dans une banlieue ilyllique, où il découvre le sentiment de tomber amoureux.

Disponible en: Disney+

2- Jus de coléoptère

Si Tim pouvait être réduit à une seule bande de sa filmographie, il ne fait aucun doute que cette sortie de 1988 coche toutes les cases dans l’esprit du cinéaste. Michael Keaton, Winona Ryder, Geena Davis, Alec Baldwin, Catherine O’Hara et Jeffrey Jones dirigent le casting de cette comédie sur un couple récemment décédé qui engage un vulgaire fantôme pour effrayer les nouveaux occupants de leur maison.

Disponible en: Movistar Play / HBO Max (Espagne)

1- Ed Bois

Le lien entre le réalisateur et Johnny Depp a une longue histoire, mais aucun n’a été poussé au maximum comme avec ce film biographique sur le cinéaste qui n’avait apparemment aucun talent, où l’acteur raconte de manière hilarante et émouvante une histoire sur cette figure emblématique du cinéma. . Le film est sorti en 1994 et reste à ce jour l’une des meilleures sorties de la décennie.

Disponible en: Star+ / Disney+ (Espagne)

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂