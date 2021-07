Combien de fois 50 centimes a-t-il été tourné ?

50 Cent – alias Curtis James Jackson III – est apparu pour la première fois sur la scène musicale au début des années 2000.

Depuis qu’il est devenu célèbre, le rappeur ’21 Questions’ s’est étendu à la production exécutive, à la comédie et à la réalisation pour rester pertinent. En 2021, il aurait une valeur de 40 millions de dollars (28 972 600 €).

Mais saviez-vous qu’il n’a commencé à prendre sa carrière musicale au sérieux qu’après avoir été abattu ?

Né dans le Queens, New York en juillet 1975, l’enfance de Jackson a été entachée par la drogue et les gangs.

Après que sa mère a été abattue, il a été recueilli par sa grand-mère pour être élevé. À l’âge de 12 ans, Jackson vendait de la drogue dans les rues, au plus fort de l’épidémie de crack.

À 15 ans, il était en « juvie » (prison pour mineurs) et se souvient que sa grand-mère lui avait rendu visite. Il a déclaré dans un tweet en repensant à ces jours: « Dans le South Side, vous devez grandir plus vite. J’ai fait beaucoup d’erreurs. J’étais déjà en juvie. Je me souviens que ma Nana est venue me voir, c’est mon ange. .. elle m’aime inconditionnellement.

50 cents à 15 ans (Crédit : Instagram/50 cents)

Jackson a toujours eu un intérêt pour la musique, en particulier le rap. Sa grande rupture a eu lieu en 2002 lorsqu’Eminem a entendu sa mixtape et l’a invité à LA pour le rencontrer, lui et le Dr Dre.

En 2003, 50 a fait ses débuts dans le monde de la musique grand public avec ses tubes « Get Rich or Die Tryin » et « In Da Club ».

50 Cent a été honoré d’une étoile du Hollywood Walk of Fame en février 2020 (Crédit : PA)

Quel âge avait 50 Cent quand il a été abattu ?

50 Cent a été tourné en 2000 devant la maison de sa grand-mère dans le Queens, à New York. Il aurait alors 25 ans.

En 2012, Jackson est revenu à l’endroit même où il a été abattu lors d’un épisode de Le prochain chapitre d’Oprah.

Rappelant la fusillade, il a déclaré :

« Je suis sorti vers midi le 24 mai.

« Elle était penchée pour planter des fleurs dans le jardin et je suis allée jusqu’ici pour monter dans le véhicule où mon ami m’attendait et une voiture s’est arrêtée à côté de nous et un gars est sorti du siège passager de cette voiture, est venu derrière et a tiré à travers la voiture elle-même. »

Vous pouvez regarder un extrait de l’épisode ci-dessous.

Combien de fois a-t-il été abattu ?

50 Cent a reçu neuf balles sur tout le corps, y compris ses jambes, ses mains, ses bras, son visage et sa poitrine. Ses jambes ont été cassées à plusieurs endroits et il a passé 13 jours à l’hôpital.

Il a déclaré à Oprah Winfrey lors de l’interview en 2012 : « Ça fait moins mal que les gens l’imaginent – à cause de l’adrénaline. Mais ça fait mal après. »

« En traversant cette expérience, lorsque vous êtes blessé à ce point, soit votre peur vous consume, soit vous devenez un peu insensible.

« Il y a eu un moment où j’avais peur… et puis dans le processus de récupération, j’en ai eu marre d’avoir peur. La seule façon de couvrir ces émotions était d’être un peu plus agressif. Et d’être en colère contre la situation opposée à la façon dont Je me sentais vraiment à ce moment-là. »

Qui a essayé de tuer 50 centimes ?

« Je savais qui l’avait fait peu de temps après », a déclaré 50 à Oprah. « Le gars qui m’a tiré dessus est mort et le gars qui l’a payé pour le faire a été condamné à la prison à vie. »