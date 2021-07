La bande-annonce de Lillith déclenche un saccage de succube assoiffé de sang et alimenté par le sexe

Lillith est issue d’une classe antérieure de démons féminins de l’ancienne religion mésopotamienne, trouvée dans les textes cunéiformes de Sumer, d’Assyrie et de Babylonie. Elle continue de servir de source dans la culture occidentale moderne, la littérature, l’occultisme, la fantaisie et l’horreur. Lillith est maintenant le sujet du dernier film d’horreur de Terror Films dont ils viennent de sortir la dernière bande-annonce.

Terror Films est une société de distribution spécialisée dans les films d’horreur. Ils distribuent leurs films sur des chaînes et des plateformes telles que Shudder, YouTube, Roku, Tubi, Vudo, XBox et PlayStation pour n’en nommer que quelques-uns. Terror Films donne également aux réalisateurs, scénaristes et producteurs pour la première fois la possibilité de voir leurs films par des milliers de personnes. Maintenant que nous en savons un peu plus sur Terror Films, regardons le dernier mouvement, Lillith.

Dans la bande-annonce, nous rencontrons Jenna alors qu’elle rentre à la maison pour trouver son petit ami au lit avec une autre fille (halètement.) De toute évidence, cela déchire Jenna alors qu’on la voit parler à ses amis de son cœur brisé. Flash Forward à une autre scène de Jenna en classe où le professeur parle de démons, principalement de succube. C’est un démon connu pour séduire les hommes dans l’activité sexuelle et les drainer littéralement à mort. Dans les représentations les plus récentes de cette méchante créature, elle est représentée comme une belle femme séduisante par opposition à un démon dégoûtant.

D’après ce que l’on voit dans la bande-annonce, Jenna a eu cette idée géniale de se venger de son petit ami perdant infidèle. La seule façon de faire était d’invoquer Lillithpour qu’elle puisse venir lui faire ressentir la douleur et la souffrance que traverse Jenna. Encore une fois, c’est pourquoi vous ne trichez jamais… de mauvaises choses peuvent arriver. Le film prend un peu des deux images en ce qui concerne la légende de la succube. Nous voyons d’abord apparaître une femme aux écailles noires à cornes, mais elle se transforme en un monstre plus attrayant et plus jeune aux cheveux roux dans la scène suivante.se

Comme nous l’avons appris de l’histoire et de mille autres films d’horreur, invoquer un démon pour se venger ne se termine jamais bien. Cette fois ne fait pas exception car Lillith (nous supposons que c’est elle) est sur un saccage meurtrier assoiffé de sexe. Et à première vue, Jenna va devoir l’arrêter ou simplement s’asseoir et profiter du spectacle, nous ne pouvons pas dire quel chemin elle va choisir. Ce que nous savons, c’est que son ex petit ami est probablement foutu.se

Terror Films est connu pour le type de films « B Style » qui vont des fantômes aux animaux possédés. Ces films sont tous indépendants et uniques en eux-mêmes. Le thème commun à ces films est bien sûr le sang, les tripes et le chaos qui les accompagnent généralement.se

Donc, celui-ci semble être destiné à une soirée entre dames ou mieux encore… peut-être qu’ils devraient le sauter. Nous n’avons pas besoin d’une bande de démons fous de sexe qui courent partout. Cela a déjà été une année ou deux difficiles. Lillith arrive sur demande ce week-end, le 9 juillet 2021.