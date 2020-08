Le Poco X3 sera livré avec un appareil photo 64 MP et une charge rapide de 33 W, révèle le porte-parole de la société

Tendance FP29 août 2020 12:57:23 IST

Quelques jours à peine après qu’un téléphone Poco a été repéré dans la liste de certification, un porte-parole de la société a confirmé que Poco X3 allait être livré avec un appareil photo 64 MP et une capacité de charge rapide.

Angus Kai Ho Ng, responsable du marketing produit et porte-parole mondial de Poco Global, a révélé des bribes sur le nouvel appareil Poco depuis un certain temps maintenant.

Selon ses derniers tweets, le successeur du Poco X2 disposera d’un appareil photo de 64 MP.

Il a tweeté un exemple de photo pris avec un Poco X3 et a déclaré que la configuration allait être “plus qu’un simple 64 MP”.

Ces images sont réduites, a déclaré un GSM Arena rapport. En effet, le téléphone est censé prendre des photos de 16 MP avec un binning de pixels. Le rapport a ajouté que l’interface utilisateur de la caméra était également visible sur les images.

La configuration de la caméra a été associée à un autre teaser intéressant. Le prochain produit phare de Poco va être complètement chargé en 65 minutes. Angus Kai Ho Ng a publié un graphique qui compare le Poco X3 au Samsung Galaxy A71, qui a besoin de 80 minutes pour remplir sa cellule de 4500 mAh à l’aide du chargeur de 25 W.

Massive battery with a blazing fast charging speed.⚡️

Compare to a well known mid-ranger, we take the lead.

I shall explain how we achieved this in our official launch.#POCOisBACK #POCOX3 NFC pic.twitter.com/CeqKpM3vRQ — Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) August 28, 2020

Massive battery with a blazing fast charging speed.⚡️

Compare to a well known mid-ranger, we take the lead.

I shall explain how we achieved this in our official launch.#POCOisBACK #POCOX3 NFC pic.twitter.com/CeqKpM3vRQ — Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) August 28, 2020

Des rumeurs avaient suggéré que le X3 serait livré avec un chargeur 33W. Le Poco X2 est livré avec une batterie de 4500 mAh et une vitesse de charge rapide de 27 W.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂