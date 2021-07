Old de M. Night Shyamalan remporte le box-office du week-end avec ses débuts à 16,5 millions de dollars

M. Night Shyamalan’s Vieille a conquis le box-office de ce week-end avec un début de 16,5 millions de dollars. Bien que le film très attendu ait pris la première place, il n’a pas répondu aux attentes, ce qui pourrait être dû aux critiques mitigées des critiques et des téléspectateurs. CinemaScore, qui donne des notes aux films en fonction des scores d’audience, a donné Vieille un C+. Les films de Shyamalan sont souvent controversés et, le plus souvent, ils sont généralement appréciés longtemps après leur sortie en salles. Globalement, Vieille fait un total de 23 millions de dollars au cours du week-end.

Yeux de serpent : GI Joe Origins a pris la deuxième place au box-office ce week-end avec 13,3 millions de dollars. Comme Vieille, le tant attendu GI Joe le film est tombé en deçà des attentes pour son premier week-end. Le box-office dans son ensemble est en baisse de 25% par rapport au week-end dernier, malgré deux débuts très médiatisés, qui pourraient être liés à la pandémie en cours ou aux Jeux olympiques. Les grandes villes des États-Unis connaissent une augmentation constante du nombre de cas, laissant certains cinéphiles réticents à retourner dans des théâtres bondés. De plus, les faibles cotes CinemaScore et Rotten Tomatoes des deux meilleurs films peuvent également empêcher les cinéphiles potentiels de s’aventurer.

Black Widow est tombé au troisième rang ce week-end après avoir rapporté 11,6 millions de dollars. Le dernier ajout à l’univers cinématographique Marvel a rapporté 314,9 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles et sur Disney +, il y a trois semaines. Space Jam : un nouvel héritage a fait ses débuts au numéro un et est tombé au numéro quatre ce week-end après avoir rapporté 9,5 millions de dollars. À l’échelle mondiale, la suite a rapporté 93,9 millions de dollars. Comme Veuve noire, Space Jam : un nouvel héritage est également disponible pour les téléspectateurs à diffuser dans le confort de leur foyer.

F9 : La saga rapide attire toujours les téléspectateurs dans les salles de cinéma, encaissant 4,6 millions de dollars ce week-end, ce qui était plus que suffisant pour prendre la cinquième place. Le neuvième volet de la Rapide furieux franchise a gagné plus de 620 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts. Escape Game : Tournoi des Champions a pris la sixième position après avoir gagné 3,4 millions de dollars. Le film d’horreur psychologique a été salué pour ses énigmes élaborées, mais critiqué pour ne pas avoir amélioré les charmes du premier opus. The Boss Baby : entreprise familiale est arrivé au septième rang avec 2,6 millions de dollars. Le film familial est maintenant disponible en streaming sur Peacock.

La purge pour toujours a pris la huitième place ce week-end après avoir gagné 2,3 millions de dollars. Le thriller d’horreur a reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques. Un endroit calme : partie II n’a eu aucun problème avec les critiques et a pris la neuvième place ce week-end avec 1,2 million de dollars. La suite a rapporté 263,5 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles il y a neuf semaines. Enfin, Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain} a clôturé le top dix avec 830 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

