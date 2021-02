Le teaser final de Snyder Cut apporte le tank de Batman et beaucoup d’action

Le teaser final pour Justice League de Zack Snyder est tombé. Le réalisateur a tease les fans toute la semaine avec la bande-annonce officielle complète, qui sortira demain. La séquence, comme les teasers précédents, est brève, mais elle contient beaucoup d’action et montre même le char de Batman. Snyder est très heureux de partager sa vision du film avec les fans après plus de 4 ans de rumeurs et de spéculations. Même le réalisateur n’a jamais pensé que Warner Bros. reviendrait et lui offrirait des millions de dollars pour terminer le projet.

Le dernier regard sur Zack Snyder Ligue de justice trouve Wonder Woman de Gal Gadot qui passe à l’action pour affronter Steppenwolf, tandis que Cyborg s’envole à travers quelques flammes. Cependant, le tir le plus étrange est Batman debout au-dessus de ce qui semble être un char lourdement armé, alias le Bat-Tank, qui a été tease pour la première fois en Le retour du chevalier noir. C’est juste assez pour exciter encore plus les fans pour la sortie de demain de la bande-annonce complète.

Précédemment Ligue de justice teasers que nous avons eu droit à des regards sur Darkseid, Desaad, Granny Goodness et même un nouveau regard sur le controversé Joker de Jared Leto. Zack Snyder et Warner Bros. ont fait un excellent travail de promotion du projet, ce qui aidera évidemment HBO Max lors de sa première le 18 mars. En ce qui concerne le reste de la campagne promotionnelle, on ne sait pas ce que le réalisateur a prévu, à part la nouvelle bande-annonce. On suppose qu’il y aura des interviews avec les acteurs, mais cela n’a pas encore été confirmé à ce stade, bien que Ray Fisher soit catégorique pour aider à promouvoir le Snyder Cut.

Alors que Zack Snyder a traversé de nombreux drames avec Warner Bros.quand il est sorti Ligue de justice, il semble que Ray Fisher ne fait que commencer. L’acteur de Cyborg était censé apparaître dans Le flash film, mais a depuis été licencié pour avoir déclaré qu’il ne travaillerait plus jamais sur un projet de Walter Hamada. Le studio a appelé son bluff et l’a fait virer, bien qu’il veuille toujours jouer à nouveau le personnage à l’avenir. Au moment d’écrire ces lignes, il ne semble pas que cela se produise un jour, mais les gens ont dit la même chose à propos de Warner Bros.libérant le Snyder Cut.

Le mouvement #ReleaseTheSnyderCut est à un peu plus d’un mois de voir les fruits de leur travail. La base de fans a recueilli plus de 500 000 € pour la prévention du suicide au cours des 4 dernières années, tout en attirant l’attention sur d’autres organisations. Tout cela a été positif, et c’est quelque chose pour lequel Zack Snyder est profondément reconnaissant. Espérons que sa vision de Ligue de justice sera ce que tout le monde a espéré. En fin de compte, battre la version théâtrale de 2017 ne devrait vraiment pas être trop difficile. En prévision de la sortie de la bande-annonce de demain, vous pouvez consulter la dernière Ligue de justice teaser ci-dessus, grâce à Twitter officiel de Zack Snyder Compte.

