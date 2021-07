Combien d’argent le Dr Disrespect gagne-t-il ? Valeur nette et gains quotidiens

Malgré cela, Dr Disrespect – alias Guy Beahm – a continué à dominer le monde du jeu et diffuse désormais sur sa propre chaîne YouTube, qui compte 3,4 millions d’abonnés.

Tout cela nous amène à nous demander : combien vaut-il ? Et combien peut-il gagner en une journée ?

Le champion du jeu vidéo Blockbuster Back-to-Back 1993-94 diffuse désormais plusieurs jeux sur YouTube, notamment Fortnite, H1Z1, Black Ops 4: Blackout, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Call of Duty: Warzone et Apex Legends.

Il avait plus de 4,5 millions de followers sur son Twitch juste avant d’être banni. Et en seulement un an, Dr Disrespect a presque récupéré ce nombre d’abonnés avec sa chaîne YouTube.