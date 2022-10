Godzilla contre Eiza Gonzalez de Kong aborde les rumeurs de casting d’Elektra dans Daredevil: Born Again

Suite aux rumeurs selon lesquelles elle aurait été choisie pour Daredevil: Born Again en tant qu’Elektra, Eiza Gonzalez a clarifié sa position et a abordé la haine en ligne.

L’annonce de Kevin Feige de Daredevil : né de nouveau a confirmé que la place de Charlie Cox dans le MCU est garantie, mais avec très peu d’informations sur la nouvelle série de 18 épisodes, il y a beaucoup de spéculations sur qui d’autre pourrait figurer. Alors que Kingpin de Vincent D’Onofrio fait presque certainement partie de la série d’une manière ou d’une autre, il y a eu de nouvelles rumeurs sur qui pourrait apparaître comme Elektra dans la renaissance de la série. Casse-cou la franchise.





Au cours de l’été, Bébé conducteur étoile Eiza GonzálezLe nom de ‘s a été vanté alors que l’actrice s’attendait à assumer le rôle précédemment joué par Jenifer Garner et Elodie Yung dans le film Ben Affleck et Netflix Casse-cou série respectivement. Cependant, Gonzale a maintenant abordé ces rumeurs, les rejetant tout en appelant les haines qui ont contesté son éventuel casting dans le rôle. Elle a écrit sur Twitter :

FILM VIDÉO DU JOUR

«Je sens que je vais juste m’en débarrasser parce que, premièrement, je suis confus quant à la quantité de haine à ce sujet et deuxièmement, j’ai l’impression que cela économise de l’énergie aux gens. Non, je ne joue pas le rôle d’Elektra dans Daredevil. J’ai déjà un contrat d’exclusivité de série en cours avec 3 Body Problem. De rien »

Bien qu’il y ait beaucoup de stars qui démystifient les rumeurs de casting avant que les annonces officielles ne soient faites, cette fois-ci, les détails sur les contrats actuels de Gonzalez semblent suggérer que sa déclaration est un simple déni plutôt que quelque chose avec un sens caché.





Studios Marvel

Charlie Cox a fait son retour dans le rôle de Matt Murdock dans Spider-Man : Pas de retour à la maison en décembre dernier, une apparition qui coïncidait à peu près avec l’apparition de Kingpin de Vincent D’Onofrio dans la série Disney+ Oeil de faucon. Maintenant, les deux stars devraient également réapparaître dans Oeil de faucon retombées Échoet avant cela, Cox sera de retour en costume complet de Daredevil la semaine prochaine Elle-Hulk épisode, quand il affrontera la déesse verte de Tatiana Maslany.

Cependant, l’annonce de Daredevil : né de nouveau il y a quelques mois est un signe de la confiance que Marvel Studios accorde à la popularité du personnage non seulement pour porter à nouveau sa propre série, mais également pour proposer la plus longue série MCU à frapper Disney +. Daredevil : né de nouveau sera deux fois plus long que n’importe quel autre spectacle publié sur la plate-forme, ce qui signifie beaucoup de possibilités pour un scénario élargi pour l’avocat héros de retour de Hell’s Kitchen.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune indication réelle de la façon dont le nouveau Casse-cou série sera assis par rapport à son prédécesseur en termes de notation. Bien sûr, le Netflix Saga des défenseurs était classé TV-MA, mais on ne sait pas si Marvel cherchera à ramener cela à un TV-14, bien que certaines spéculations récentes sur l’inclusion de The Punisher de Jon Bernthal rejoignant le MCU dans la série pourraient faire allusion à Daredevil : né de nouveau poussant vers la classification TV-MA à son arrivée début 2024.