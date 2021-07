Raffaella Carrà est décédée à l’âge de 78 ans

La légendaire diva italienne est décédée Raffaella Carrà. Cela a été confirmé par qui était son partenaire Sergio japino aux médias. L’actrice, chanteuse et animatrice avait 78 ans. « Raffaella nous a quittés. Il est parti vers un monde meilleur, où son humanité, son rire incomparable et son extraordinaire talent resteront à jamais. »Japino a exprimé à l’agence Ansa une profonde douleur.

Raffaella Carrà, la diva italienne emblématique, est décédée à l’âge de 78 ans







Le 18 juin, Raffaella avait 78 ans et souffrait d’une grave maladie depuis un certain temps. La présentatrice emblématique née dans le nord de l’Italie, dans la ville de Bologne en 1943, s’est fait connaître dans les années 60 et avec son charisme elle a réussi à briser les frontières de son propre pays. En fait, il a non seulement travaillé en Italie, mais aussi en Argentine, au Chili, au Pérou et au Mexique. Il faut dire que bien qu’elle ait commencé sa carrière de comédienne et de danseuse, plus tard, elle a fait ressortir sa facette d’animatrice et a immédiatement captivé le public. Mais il a toujours réussi à combiner les disciplines avec un style unique et original.