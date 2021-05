Tout le contenu que Star + Latinoamérica aura

Un nouvel acteur se lancera sur le terrain dans le secteur concurrentiel du streaming: Étoile + arrivera en Amérique latine dans les mois à venir avec un contenu vraiment incontournable. La plateforme est la division de Disney pour les titres dédiés aux adultes et promet de piétiner avec son arrivée dans la région. Grey’s Anatomy, This is US et The Simpsons sont quelques-uns des succès qu’il comprend. Consultez la liste complète!

La société de Mickey se prépare avec tout pour retirer le leadership de Netflix. Avec Disney +, il a monopolisé les marchés des enfants et des super-héros, Mais maintenant, il faudra franchir une nouvelle étape pour être un leader dans les séries et les films de toutes sortes. De plus, la taille énorme du groupe lui permettra d’offrir événements sportifs dans le nouveau streaming grâce aux droits dont il est propriétaire ESPN.

« ESPN Live Sports, Movies and Series Releases Anytime, Anywhere. Disponible le 31 août », était le message officiel de l’entreprise qui a des franchises importantes telles que ABC, 20e télévision, FX, forme libre, Hulu, studios du 20e siècle, projecteur, Touchstone Oui Photos d’Hollywood.

La société n’a pas encore annoncé le prix qu’elle aura sur le marché, mais selon l’agence argentine TELAM la valeur sera réduite si vous êtes déjà abonné Disney +. Pourquoi embaucher Star +? Leur différenciation sera des événements sportifs en direct. Surtout les matchs de football, le sport prédominant dans la région.

De plus, vous pourrez enfin voir le lauréat de l’Oscar 2021 car Nomadland sera inclus dans le catalogue. Frappe également de merveille comme Deadpool et Logan, ainsi que des succès comme Bohemian Rhapsody et Jojo Rabbit.

En série, Star + aura une grande force car il proposera des sagas complètes d’événements tels que C’est nous, Grey’s Anatomy, The Walking Dead, American Horror Story, The Simpsons et Modern Family, entre autres.

Liste des séries et films que Star + Latin America aura

FILMS

Nomadland

Judy

L’homme vide

Dead Pool

Deadpool 2

Logan

Rhapsodie bohémienne

Le diable s’habille en Prada

Lapin Jojo

Extraterrestre

Dur à tuer

La planète des singes

Recherche implacable

SÉRIE COMPLÈTE

C’est nous

Les morts qui marchent

Histoire d’horreur américaine

Mayas MC

Pose

Outlander

Génie (NG)

Chute de neige

9-1-1

ÉCRASER

Le résident

L’anatomie de Grey

24

Patrie

Famille moderne

Perdu

Comment j’ai rencontré votre mère

Les fichiers X

Prison Break

Grand ciel

Amour vainqueur

Visage de poupée

Un enseignant

Rebelle

Helstrom

Y: Le dernier homme

Narcisse noir

Hip-hop découvert

LES DESSINS ANIMÉS

Les Simpsons

Gars de la famille

Père américain!

Futurama

Bob’s Burgers

Duncanville

Opposés solaires (série animée originale)

PRODUCTIONS ORIGINALES EN AMÉRIQUE LATINE

Santa Evita

Ce n’était pas de ma faute

Impure (troisième saison)

Le galant

Les protecteurs

Thérapie alternative

Le chargé

Bios. Des vies qui ont marqué la vôtre

Folie

ESPN

MLB

Compétitions de football, de tennis, de golf, de cyclisme et de boxe

Centre sportif

ESPN KNOCKOUT

Séries et documentaires de la marque ESPN