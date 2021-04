Combien coûte la production de Cyberpunk 2077? Chiffres de ventes pour l’ensemble de 2020

Cyberpunk 2077 a eu un début de vente catastrophique – du moins du point de vue du consommateur. Après tout, ce n’est pas souvent que Sony obtient un jeu AAA à cause de mauvaise qualité du PlayStation Store prend après sa sortie. La version PS4 est à jour pas à nouveau dans le PS Store téléchargé.

Et pourtant, le jeu est un succès complet, du moins en termes de ventes et de données financières. CD Projekt a maintenant révélé les ventes pour l’ensemble de 2020 et a également révélé le coût du «Cyberpunk 2077».

Combien d’argent Cyberpunk 2077 a-t-il rapporté en 2020?

À partir d’un rapport actuel du studio de développement, c’est parti Chiffres de ventes pour 2020 émerger. Donc, ils se rapportent au revenu annuel. Et il devient vite clair que le jeu est un succès financier.

Même avant la sortie, CD Projekt a annoncé que le titre Précommandé plus de 8 millions de fois est devenu un véritable record. Le jeu est sorti le 10 décembre 2020 Donc tous les frais de développement et le budget marketing ont déjà été ramenés!

Le 22 décembre 2020, CDP a annoncé que le nombre de ventes avait augmenté de 20 décembre 2020 sur autour 13 millions unités vendues. Selon le mémo du CDP, nous savons maintenant que le nombre est en hausse Fin 2020 à 13,7 millions jeux vendus.

Dans l’ensemble, le CDP a En 2020, un total de 2,1 milliards de PLN de chiffre d’affaires fait, ils sont ronds 468,7 millions d’euros. le Bénéfice net en 2020 selon le PDG Adam Kicinski 1154 millions de PLN, ils sont ronds 252,8 millions d’euros.

C’est également ainsi que les jeux sont distribués sur les plates-formes individuelles:

Les ventes étaient aussi: 73% numériques et 27% physiques

Cyberpunk 2077 vendu 65% sur PC et Stadia, 28% sur PS4 et seulement 17% sur Xbox One

GOG.com a également connu la meilleure année trimestrielle

La quantité de CD Projekt prise en 2021 est encore inconnue. Il n’y a pas de rapports officiels ici (en avril 2021).

Combien a coûté la production de Cyberpunk 2077?

CD Projekt a en un Publication sur Twitter confirme le coût de production du jeu. Selon le CDP, le budget pour l’ensemble du processus de développement de «Cyberpunk 2077» représente un tout 1,2 milliard de PLNqui est l’équivalent d’une somme de environ 262,9 millions d’euros représente. Cela couvrait tous les coûts de développement.

La production impliquait, entre autres, l’ensemble 530 développeurspendant que c’est fini 5200 personnes ont été impliqués dans le projet. De plus, une belle somme a été versée en 18 lieux différents avec 11 voix off investi dans quel tout 2000 acteurs étaient impliqués.