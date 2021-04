Le rover Perseverance convertit le CO2 en oxygène sur Mars pour la première fois

23 avr.2021 11:44:08 IST

Le robot à six roues a converti une partie du dioxyde de carbone de l’atmosphère martienne en oxygène, la première fois que cela se produit sur une autre planète, a annoncé mercredi l’agence spatiale. «Il s’agit d’une première étape cruciale pour convertir le dioxyde de carbone en oxygène sur Mars», a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la direction de la mission de technologie spatiale de la NASA. La démonstration technologique a eu lieu le 20 avril et on espère que les futures versions de l’instrument expérimental qui a été utilisé pourraient ouvrir la voie à de futures explorations humaines.

Non seulement le processus peut produire de l’oxygène pour que les futurs astronautes respirent, mais il pourrait rendre inutile le transport de grandes quantités d’oxygène depuis la Terre pour l’utiliser comme propulseur de fusée pour le voyage de retour.

L’expérience d’utilisation des ressources in situ de l’oxygène de Mars – ou MOXIE – est une boîte dorée de la taille d’une batterie de voiture et est située à l’intérieur du côté avant droit du rover.

Surnommé un «arbre mécanique», il utilise l’électricité et la chimie pour séparer les molécules de dioxyde de carbone, qui sont constituées d’un atome de carbone et de deux atomes d’oxygène. Il produit également du monoxyde de carbone comme sous-produit.

Lors de son premier essai, MOXIE a produit cinq grammes d’oxygène, ce qui équivaut à environ 10 minutes d’oxygène respirable pour un astronaute exerçant une activité normale.

Les ingénieurs de MOXIE vont maintenant exécuter plus de tests et essayer d’augmenter sa production. Il est conçu pour pouvoir générer jusqu’à 10 grammes d’oxygène par heure.

Conçu au Massachusetts Institute of Technology, MOXIE a été construit avec des matériaux résistants à la chaleur comme l’alliage de nickel et conçu pour tolérer les températures de brûlure de 1 470 degrés Fahrenheit (800 Celsius) nécessaires à son fonctionnement.

Une fine couche d’or garantit qu’il ne rayonne pas sa chaleur et n’endommage pas le rover.

L’ingénieur du MIT, Michael Hecht, a déclaré qu’une version d’une tonne de MOXIE pourrait produire les quelque 55000 livres (25 tonnes) d’oxygène nécessaires pour qu’une fusée décolle de Mars.

Produire de l’oxygène à partir de l’atmosphère à 96% de dioxyde de carbone de Mars pourrait être une option plus faisable que d’extraire de la glace sous sa surface puis de l’électrolyser pour produire de l’oxygène.

La persévérance a atterri sur la planète rouge le 18 février dans le cadre d’une mission de recherche de signes de vie microbienne.

Son mini hélicoptère Ingenuity est entré dans l’histoire cette semaine en réalisant le premier vol motorisé sur une autre planète.

Le rover lui-même a également enregistré directement les sons de Mars pour la première fois.

.

