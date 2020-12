Guy Fieri est beaucoup de choses – y compris un père vraiment génial

Guy Fieri est peut-être l’une des personnalités les plus polarisantes de la communauté de la restauration, mais pour des millions de fans du monde entier, il est le symbole de tout ce que représente la cuisine américaine. Fieri, qui dirige la longue Réseau alimentaire séries Diners, drive-in et plongées, est un fan d’agrafes simples comme les ailes chaudes, les nachos et les frites, et bien que cela le mette en désaccord avec certains critiques, cela l’a fait aimer à de nombreux fans. Il y aura toujours ceux qui trouveront des problèmes avec la personnalité de Fieri, sa manière de parler ou ses plats préférés – encore, pour ceux qui suivent sa carrière, la façon dont il a élevé ses enfants est un véritable témoignage de son caractère.

Guy Fieri est un chef célèbre

Né en 1968, Guy Fieri est entré pour la première fois dans la restauration dans les années 80, lorsqu’il a obtenu son diplôme de gestion hôtelière de l’Université du Nevada en 1990. Fieri a rapidement commencé à gravir les échelons du succès, ouvrant son premier restaurant, Johnny Garlic’s, en 1996. Au cours de la décennie qui a suivi, Fieri a ouvert plusieurs autres restaurants, dans des centres touristiques populaires comme New York et Las Vegas. Son style de cuisine n’a peut-être pas toujours été populaire auprès des critiques, mais il ne faisait aucun doute qu’il avait et reste très réussi dans la profession qu’il avait choisie.

En 2006, Fieri a été présenté au public lorsqu’il a remporté la deuxième saison de La prochaine star du réseau alimentaire. Il a décroché deux émissions sur le réseau en succession rapide, La grosse bouchée de Guy, et Diners, drive-in et plongées. Les deux sont devenus très populaires, et dans les années qui ont suivi, Fieri est apparu sur une multitude d’autres programmes et spéciaux de Food Network.

Pourquoi Guy Fieri est-il controversé?

Malgré le succès indéniable de Guy Fieri, il y en a qui n’aiment pas le célèbre chef. Certaines personnes ne supportent pas ses slogans uniques, comme «Flavortown», tandis que d’autres critiquent son style de cuisine pour être malsain. Beaucoup le trouvent grossier ou pensent que son style personnel est rebutant. Certains critiques affirment que Fieri agit plus comme une célébrité qu’un chef, tandis que quelques fans ont affirmé qu’il prononçait mal certains ingrédients.

Si la critique dérange Fieri, il ne le rend pas évident. Le chef préfère garder la tête basse et travailler sur ses nombreux projets, et quand il le peut, il fait participer sa famille. C’est sa vie de famille qui a fait l’objet d’une récente discussion sur Reddit.

Guy Fieri implique ses fils dans son travail

Guy Fieri a épousé sa femme, Lori, en 1995. Les deux sont restés ensemble depuis, accueillant finalement deux fils, Hunter et Ryder. Hunter Fieri, le fils aîné du couple, accompagne son célèbre père à de nombreux événements de grande envergure à travers le monde et est même régulièrement présent dans de nombreuses émissions de télévision de Fieri, selon Heavy. Le jeune homme a avoué vouloir suivre les traces de son père et travailler dans l’espace culinaire.

Les fans de Reddit ont récemment discuté de l’engagement apparent de Fieri envers sa famille. «Je pense qu’une bonne mesure de l’humanité de Guy est la façon dont il élève ses fils. Hunter semble si humble et poli et est génial dans les émissions que Guy a filmées dans sa cour cette année », a déclaré un fan sur Reddit. «Et le plus jeune fils [Ryder] est celui qui les filme et colle parfois sa main dans le cadre pour prendre une bouchée de la chose délicieuse qu’ils font. Un autre fan a écrit que «Guy est une personne merveilleuse, il fait tellement pour les défavorisés et a aidé de nombreux jeunes hommes et femmes à essayer de réussir dans l’entreprise.» De toute évidence, même si Fieri est une personne qui divise les critiques culinaires, de nombreux fans aiment et respectent son agitation – et son caractère.