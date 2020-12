Le petit ami de Constance Wu: Qui est Ryan Kattner?

Constance Wu est une actrice surtout connue pour avoir joué dans l’émission de télévision Fraîchement débarqué du bateau comme Jessica Huang.

ou son rôle dans la série, Wu a été nominée pour deux TCA Awards et quatre Critics ‘Choice Television Awards. Elle est également apparue dans les films Hustlers et Asiatiques riches fous.

Wu a 38 ans et est née le 22 mars 1982, ce qui en fait une Bélier. Elle est originaire de Richmond, en Virginie et a récemment donné naissance à son premier bébé avec son petit ami Ryan Kattner – même si la plupart des gens n’ont jamais su qu’elle était enceinte!

Qui est le petit ami et bébé papa de Constance Wu, Ryan Kattner?

Ryan Kattner est scénariste, musicien-compositeur et compositeur de partitions de cinéma / théâtre. Son nom de scène est Honus Honus et il vit actuellement à Los Angeles, en Californie, mais est né à Abilene, au Texas.

Kattner est connu pour être le superviseur musical de la série télévisée L’Exorciste, composer pour le film Creuser deux tombes, et écrire le film Battez l’air.

Il fait partie du groupe de rock Man Man depuis 2003. Ils ont six albums studio: L’homme au turban bleu avec un visage (2004), Sac des six démons (2006), Habitudes des lapins (2008), La vie fantastique (2011), Sur l’étang Oni (2013), Chasse de rêve dans la vallée de l’entre-deux (2020).

Wu et Kattner viennent d’accoucher de leur premier enfant.

Constance Wu et Ryan Kattner viennent de devenir parents. Cependant, ils ont gardé la grossesse secrète et ont eu leur fille pendant l’été. Wu et Kattner n’ont jamais annoncé publiquement qu’ils étaient enceintes ni même confirmé qu’ils avaient donné naissance à une petite fille. Une source a déclaré: « Ils vont très bien, et ils sont tellement excités et heureux. » Le nom de leur fille n’a pas encore été annoncé et la date exacte de l’accouchement de Wu n’est pas claire.

Wu a gardé sa vie privée avant même que la pandémie de coronavirus ne commence en mars. En mai 2020, elle a qualifié sa page Instagram de «défunte» et n’a pas posté depuis.

Ryan Kattner dit que 2008 a été la «pire année de sa vie».

En 2008, Ryan Kattner a vécu la pire année de sa vie et a déclaré: «J’ai en quelque sorte perdu la tête.» À l’époque, deux de ses amis proches sont décédés et il était essentiellement sans-abri et surfait sur un canapé. L’IRS l’a même audité et Kattner s’est rappelé: «Je me suis dit: ‘Que vont-ils prendre? Vont-ils prendre l’équipement cassé et les animaux taxidermiés que j’ai en réserve? Je n’ai rien.' »

Au milieu des moments difficiles de la vie, Kattner a décidé d’écrire des chansons pour exprimer ses émotions. Il a écrit une merveilleuse chanson intitulée «Piranhas Club» et explique: «[2008] c’était assez terrible, mais, vous savez, j’en ai tiré une chanson cool. Cette chanson est ce que j’aime dans la musique et l’écoute de la musique est la qualité transformatrice de la musique. Je peux écrire une chanson sur des trucs assez foutus, mais tu sais, ça ne vibre pas comme ça. C’est toujours une chanson amusante et amusante à jouer. »

Kattner est un amoureux des animaux.

Kattner aime les animaux. Il publie souvent de jolies photos d’animaux sur sa page instagram. Il a même un adorable chiot nommé Rosie.

Sur une photo Instagram, Kattner est vu tenant Rosie dans ses bras avec la légende: «Je suis revenu de la tournée @manmanbandband et j’ai découvert qu’une Rosie m’attendait. Sheesh. Trop mignon. »

Wu a été critiquée pour ses anciens partenaires.

Avant que Wu ne rencontre Kattner, elle sortait avec l’acteur Ben Hethcoat. Le couple s’est séparé en février 2018.

À l’époque, Wu a expliqué comment elle avait été critiquée pour ses relations: «Ils font cette supposition que chacun de mes petits amis était blanc sur la base du petit ami qu’ils ont vu sur mes réseaux sociaux, celui avec qui je sortais quand je commencé mon compte. Mais si cette colère est si grande et déclenchée par quelque chose de petit et pas nécessairement vérifiable, il s’agit d’un problème plus profond, et moi-même ou d’autres femmes asiatiques pourrions en être la cible malheureuse.

Wu continue: «La façon dont j’essaie d’y penser est que si quelqu’un a besoin de me cibler dans le cadre de son long voyage pour comprendre ce qu’il ressent pour lui-même et sa place dans le monde, je pense que c’est bien. Bien sûr, les choses haineuses ne font pas du bien, mais je comprends.

Constance Wu a même déclaré que certains de ses ex-petits amis ne soutenaient pas sa carrière. Elle se souvient: «J’avais un petit ami dont j’étais amoureuse, qui n’était pas trop enthousiaste à l’idée d’être avec une actrice, parce que ce n’était pas stable. Il a déclaré: «Je veux juste un partenaire avec un emploi stable. Je l’ai essayé. Cela n’a pas fonctionné pour moi. Et cette relation n’a pas fonctionné.

La valeur nette de Constance Wu est de 6 millions de dollars.

La valeur nette de Ryan Kattner est d’environ 800 000 €.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.