« Shingeki no KyojinDepuis sa première saison, il est resté fidèle au manga de Hajime Isayama, donnant vie aux pages avec une précision impressionnante. Et cela s’est poursuivi dans la quatrième et dernière saison de l’anime, qui a pris son temps pour construire l’arc final de l’histoire.

Cependant, l’annonce que l’anime diffusera son dernier épisode de la saison ce Dimanche 28 mars présente une question intéressante: est-ce que tout cela est une fausse alerte avant d’annoncer plus d’épisodes, un saison 4B, si vous aimez, ou un film? Ou les fans devraient-ils s’attendre à une conclusion originale d’anime à cette histoire?

Tel quel, même si le Épisode 75 et soi-disant fin de « Shingeki no Kyojin« , intitulé « En haut et en bas », est plus long que d’habitude, il n’y a aucun moyen pour la série d’adapter le reste du manga. En fait, le dernier chapitre du manga n’a pas encore été publié, donc si l’épisode de cette semaine est vraiment le dernier tour de la série, l’anime se terminera beaucoup plus tôt que le manga.

Depuis les plates-formes comme Crunchyroll appellent cet épisode la fin de la saison, pas la fin de la série, de nombreux fans soupçonnent que l’épisode de dimanche sera simplement la fin de la saison 4, partie 1. Le saison 3 a été divisé en deux lors de sa diffusion sur 2018 Oui 2019. Espérons que le saison 4 suivra, idéalement avec moins d’attente entre les deux.

LE CHAPITRE 4X16 DE «SHINGEKI NO KYOJIN» SERA-T-IL LE DERNIER DE LA SÉRIE?

« Shingeki no Kyojin » (Photo: Twitter)

Il existe une autre façon de terminer l’histoire de « L’attaque des Titans », même s’il s’agit du dernier épisode à être diffusé; un film. Après le succès du film « Tueur de démons », qui a brisé le moule selon lequel les films d’animation ne sont pas « canoniques » et ont livré un arc de manga complet sous forme de film, selon certains fans « L’attaque des Titans » Je pourrais emboîter le pas.

Les derniers chapitres remplis d’action du manga «Shingeki No Kyojin» ils feraient certainement une expérience cinématographique fascinante. Malheureusement, les fans en dehors de Japon ils devraient probablement attendre plus longtemps pour qu’un film arrive que pour une autre saison. Quel que soit l’itinéraire que vous décidez d’emprunter «Shingeki No Kyojin», une chose semble certaine; il est difficile d’imaginer que l’histoire se terminera réellement avec la tranche de ce dimanche.

Peut-être la chose la plus déroutante à propos du prochain épisode présenté comme le dernier est que même sans rester fidèle au manga, il est difficile d’imaginer comment l’anime pourrait finir là où il se trouve actuellement. Après plusieurs épisodes minutieusement lents qui ont réglé les enjeux politiques Île Paradis, les choses ont recommencé à s’améliorer.

« Shingeki no Kyojin » (Photo: Crunchyroll)

Avec le sort de divers personnages en jeu, Eren et ses amis sont loin de se regarder dans les yeux qu’ils ne l’étaient au début de la saison, il est difficile de voir comment l’anime pourrait conclure cette série dans un seul épisode de plus, même si cela a duré une heure. Le Chapitre 116 du manga, qui s’adaptera « En haut et en bas », cela ne se termine même pas par un développement majeur.

Bien que cela puisse théoriquement marquer la fin de l’anime avec quelques ajustements, cela ne fournirait pas beaucoup de clôture, en particulier en ce qui concerne la suite pour ces personnages. Mettre fin à la série risque de laisser les fans mécontents de la fin de l’anime, ce qui semble être une chose étrange, en particulier pour un anime qui a connu un tel succès et qui est tellement dédié au matériel original.

En plus de cela, le Chapitre 138 Le manga récemment sorti a révélé une tournure majeure vers la fin de l’histoire du manga. Isayama, celui que l’anime a dûment annoncé. Il semble étrange que l’adaptation se soit donné beaucoup de mal pour obtenir ces détails, seulement pour les éliminer dans la dernière ligne droite.

Eren Jaeger (Photo: Crunchyroll)

En finir avec « L’attaque des Titans » prématurément, cela n’a pas de sens pour l’histoire, et cela signifierait également prendre un risque qui ne s’est pas bien terminé pour d’autres anime populaires. Seulement cette année, « Le pays imaginaire promis » a reçu des réactions négatives de la part des fans de manga de longue date pour s’être écartés du matériel original et avoir omis les principaux points de l’intrigue.

C’est maintenant loin d’être la seule série à recevoir des critiques pour avoir adopté une approche uniquement animée. L’un des exemples les plus extrêmes de ceci est peut-être « Fullmetal Alchemist », qui s’est terminée par une deuxième adaptation d’anime, « Fullmetal Alchemist: Fraternité », après que l’original ait créé sa propre fin au lieu d’attendre que le manga se termine. Il va sans dire « L’attaque des Titans » Il pourrait jouer avec le feu s’il envisage de surprendre ses fans avec une fin précoce.

Il serait dommage que cette série se termine par un héritage de narration soigneusement conçue pour avoir une ligne d’arrivée légèrement plus rapide. Heureusement, l’anime n’a pas déçu les fans auparavant. Cela vaut la peine de s’accrocher alors que les téléspectateurs se connectent cette semaine et croisent les doigts «Shingeki no Kyojin» il ne s’arrête que temporairement.