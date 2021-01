Liam Neeson sent que le destin le pousse à revenir en tant que Zeus dans Clash of the Titans 3

Liam Neeson a joué un certain nombre de rôles emblématiques au cours d’une carrière de plusieurs décennies. L’acteur en est venu à définir un certain type de masculinité à la fois robuste et raffinée. Dans une interview avec CinemaBlend, Neeson a révélé qu’il y avait un personnage de sa filmographie qu’il voulait faire avancer avec un nouveau film, et qu’il y avait un élément du destin enchevêtré dans son choix de revenir, espérons-le, dans Clash of the Titans 3 quelque temps dans l’avenir.

« Zeus, je pense. Le dieu Zeus. Il y a juste quelque chose à propos d’être le dieu des dieux, tu vois ce que je veux dire? Je suis tellement excité de faire ça. En ayant un pygargue à tête blanche, un énorme aigle trône, et c’est drôle. Là où je suis à la minute, je suis à 90 miles au nord de Manhattan, il y a un pygargue à tête blanche dehors dans le champ en train de manger la carcasse d’un cerf. «

Liam Neeson joué Zeus dans l’action-aventure épique Le choc des titans et son suivi La Colère des Titans. Aucun des films n’a été particulièrement plébiscité ou réussi au box-office, de sorte que les chances d’un film dérivé avec Zeus semblent improbables. Mais pour ce que ça vaut, Neeson a clairement exprimé ses sentiments et, pour être honnête, un film de deux heures mettant en vedette l’acteur alors que Zeus pleuvait des éclairs sur ses ennemis avec un aigle assis sur son épaule sonne comme la plus grande chose jamais réalisée.

Fait intéressant, les fans du DCEU ont déjà commencé à faire campagne pour que Neeson en tant que Zeus fasse partie de la franchise. Le personnage de Wonder Woman est la fille de Zeus, qui n’a pas encore fait son apparition dans la série. Les fans adoreraient voir Neeson jouer le rôle de Zeus, et dans une interview précédente, l’acteur avait été très enthousiaste à l’idée.

« Je suis très flatté. Je n’étais pas au courant que les anciens dieux grecs sont apparus dans Wonder Woman. Je dois dire, à mon grand regret, que je n’ai pas vu le genre de films de Wonder Woman. [But if I get to play Gal Gadot’s father] J’appelle mon agent! «

Seul le temps nous dira si nous verrons Neeson comme Zeus, mais il y a un autre personnage emblématique qui pourrait être à nouveau sur les cartes pour l’acteur. le Obi Wan Kenobi La série avance à Disney +, et il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles Neeson reprendra son rôle de maître Jedi Qui-Gon Jinn. De son côté, l’acteur s’est montré prudent quant à la perspective de faire un retour Guerres des étoiles interrogé à ce sujet l’année dernière.

« J’ai fait la voix de Qui-Gon Jinn dans quelques versions animées de celui-ci. Je ne me souviens plus de leurs noms. Sam Jackson et moi-même avons fait nos chevaliers Jedi pour ceux-là. Je pense que j’en ai fait deux. . Mais sur le film, je n’ai pas été approché, non. Je ne les ai pas vraiment suivis, pour être honnête. Je ne sais pas s’ils sont arrivés à une fin. J’ai entendu dire qu’ils ont fait un film de Harrison [Ford]le personnage de Han Solo, et qu’il y avait un peu de problème avec ça. «

