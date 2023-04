Cary Elwes maintient son opinion selon laquelle la princesse mariée ne devrait jamais être refaite

Acteur Cary Elwes double sa conviction que La princesse à marier n’est qu’un de ces films qui ne devraient jamais avoir de remake. Sorti en 1987, le film d’aventure fantastique classique a été réalisé par Rob Reiner et écrit par William Goldman. Cary Elwes dirige le casting en tant qu’homme masqué héroïque avec le film mettant également en vedette Robin Wright, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Wallace Shawn et Andre the Giant. Peter Falk et Fred Savage apparaissent également dans des segments enveloppants, respectivement en tant que grand-père racontant l’histoire à son petit-fils.





Auparavant, il y avait eu des grondements de La princesse à marier se faire refaire, et cela a incité Elwes à peser à l’époque. Il a souligné à quel point le film était parfait tel qu’il est, et comme il reste un classique intemporel à ce jour, il n’est pas nécessaire de le refaire. Son message est rapidement devenu viral, montrant ce que les cinéphiles ressentaient également à propos de l’idée, et cela a probablement conduit à l’abandon du projet potentiel. Maintenant, dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, Elwes se souvient avoir publié ce tweet en 2019 et maintient toujours son opinion.

« Eh bien, j’ai déjà [responded] à cela », a déclaré Elwes.« Il y avait, euh, je ne sais pas, un PDG ou président d’un studio à un moment donné essayait de créer une sorte de, euh, publicité autour du fait qu’il allait refaire le film. Et il a posté ça sur Twitter, et j’ai répondu qu’il y avait une pénurie de films parfaits dans le monde, dommage d’abîmer celui-ci. Et, et cela a semblé avoir la réponse que je, que je voulais … Ouais, ça a eu plus de 100 000 likes celui-là.





Un remake de Princess Bride serait inconcevable

Bien qu’un remake ne semble pas être une bonne idée, les fans célébreront toujours La princesse à marier. L’année dernière, certains acteurs se sont joints aux fans pour souligner le 35e anniversaire du film. Cela inclut Mandy Patinkin, qui s’est rendue sur les réseaux sociaux pour publier une vidéo partageant ses réflexions sur l’héritage du film ainsi que des souvenirs de travail sur le long métrage bien-aimé.

« Ça me manque encore aujourd’hui », a déclaré l’acteur. « Je suis tellement putain de cry baby, mais c’était tellement incroyable de travailler dessus avec tout le monde. »

Si vous voulez revoir La princesse à mariervous pouvez actuellement trouver le film en streaming sur Disney+.