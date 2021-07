Chvrches partage sa nouvelle chanson euphorique « Good Girls »

Nous sommes très proches du second semestre 2021 et avec cela, beaucoup de groupes préparent leur retour sur scène en cette fin d’année. Parmi eux, le groupe de synth pop écossais Chvrches, qui prépare la sortie de son quatrième album studio en août prochain.

Lauren Mayberry et compagnie étaient absentes depuis la sortie de l’album « Love Is Dead » en 2018, à l’exception de leur bref retour en 2019 avec « Death Stranding », une chanson qui fait partie de la bande originale du jeu vidéo du même nom. par le développeur japonais Hideo Kojima, l’annonce de « Screen Violence » a donc été une agréable surprise, un album qui sortira en août prochain.

Après la sortie des singles « He Said She Said » et « How Not To Drown », une chanson réalisée en collaboration avec Robert Smith, leader du groupe mythique The Cure, le trio a sorti « Good Girls », une chanson que Mayberry a souligné dans un communiqué qu’il cherchait à lutter contre « les idéaux misogynes

Selon la chanteuse de Chvrches, la première ligne de la chanson (tuer ses idoles est une corvée) était quelque chose qu’elle a écrit en écoutant des amis discuter des implications actuelles d’aimer quelque chose de certains artistes masculins gênants.

J’ai été étonné de voir jusqu’où les gens allaient pour excuser leurs héros et comment cela était juxtaposé à mes propres expériences dans le monde.

Mayberry poursuit : « Les femmes doivent constamment justifier leur droit à exister et négocier leurs propres espaces. On nous a dit que les mauvaises choses n’arrivent pas aux bonnes filles. Que si vous vous adaptez à l’idéal, en vous gardant petit, en sécurité et acceptable, tout ira bien, et ce n’est pas vrai ».

Lors d’une précédente conversation avec NME, les membres de Chvrches ont partagé leur expérience de la réalisation de ce nouvel album pendant la pandémie. Martin Doherty a décrit le processus d’écriture et d’enregistrement comme quelque chose qui l’a aidé à s’établir au cours d’une année d’incertitude et qui l’a aidé à trouver un projecteur pendant le chaos qui l’entourait. « Screen Violence » sortira le 27 août.