Netflix lance une bande-annonce explosive pour les derniers épisodes d’Ozark

La deuxième partie de la quatrième et dernière série sortira sur la plateforme de streaming le 29 avril – donc juste un mois à attendre maintenant, les amis.

Et à en juger par la bande-annonce, il semble que la finale ne décevra pas.

Sorti pour la première fois sur nos écrans en 2017, le thriller policier, créé par Bill Dubuque et Mark Williams, voit une famille américaine de la classe moyenne prise dans un stratagème de blanchiment d’argent pour un cartel mexicain.

Au fur et à mesure que la série progressait, les choses devenaient encore plus compliquées pour les Byrdes, avec des affrontements avec des membres du cartel, de nombreux meurtres et une enquête du FBI.