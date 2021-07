L’amitié de Drake et Millie Bobby Brown : détails et rumeurs gênants

L’amitié de Drake et Millie Bobby Brown, aussi douce et innocente que la relation puisse paraître à première vue, a fait sourciller certains.

Compte tenu de la controverse actuelle entourant la relation présumée entre l’actrice de « Stranger Things » Brown, 17 ans, et TikToker Hunter Echo (de son vrai nom Hunter Ecimovic), 21 ans, le lien du rappeur « Hotline Bling » avec la star mineure est d’autant plus préoccupant.

À première vue, il semblerait que le rappeur canadien Drake, 34 ans, et l’adolescente Millie Bobby Brown n’aient rien en commun si ce n’est qu’ils ont tous les deux foulé les tapis rouges.

Cependant, leur amitié naissante est devenue l’objet d’un examen public en 2017, lorsque Brown a publié une photo d’elle-même et de Drake sur Instagram. Comme les internautes ont l’habitude de le faire lorsque des célébrités traînent ensemble, les commentateurs ont immédiatement supposé que les deux sortaient ensemble.

Alors, l’amitié de Brown et Drake est-elle mignonne ou tout simplement effrayante ?

Voici les détails gênants du débat sur Drake et Millie Bobby Brown afin que vous puissiez décider par vous-même.

Drake et Millie Bobby Brown se sont rencontrés pour la première fois en 2017.

Brown et Drake se sont rencontrés pour la première fois en 2017 avant l’un des spectacles de Drake en Australie. Le duo improbable, qui avait 13 et 31 ans à l’époque, a tous deux posté des photos l’un de l’autre de la rencontre.

« Ce gars », a légendé Brown le sien, avec des emoji de cœur.

« Bang bang bang, FBI OUVREZ-VOUS !! » une personne a écrit dans les commentaires, tandis qu’une autre a simplement dit : « … tellement bizarre ».

Drake a écrit une simple légende sur une de ses propres actions : « Hawkins Very Own. »

Au début, les fans des deux se sont délectés de leur relation, certains la qualifiant d' »emblématique » et d’autres tweetant que c’était « la collaboration » dont tout le monde a besoin.

Drake serait un fan de « Stranger Things ».

Selon Elle, Drake est un grand fan de « Stranger Things ». Le rappeur aurait utilisé une partie de son temps aux Golden Globe Awards 2018 pour rechercher et prendre des photos avec quelques-uns des acteurs de la série.

Il semble que les sentiments soient réciproques, alors que Brown et la co-vedette de « Stranger Things » Noah Schnapp ont publié une vidéo Instagram les montrant en train de relever le défi « In My Feelings ».

Leur interprétation de la danse virale n’est pas passée inaperçue par Drake, qui a ajouté leur clip à son clip officiel pour la chanson.

Drake et Brown se seraient textés.

Tout cela peut sembler assez innocent. Cependant, aux Emmy Awards 2018, Brown, alors âgée de 14 ans, a révélé que son amitié avec Drake allait bien au-delà des publications stupides sur Instagram.

« Je l’aime », a-t-elle déclaré à Access Hollywood. « Nous nous sommes juste envoyé un texto l’autre jour et il était comme » tu me manques tellement « , j’étais comme » tu me manques plus ! « »

Elle a également révélé que le rappeur donnait des conseils à son garçon.

Il y a 17 ans de différence d’âge entre Drake et Millie Bobby Brown.

Bien qu’il soit tout à fait normal que même les célébrités les plus inattendues nouent des amitiés, ce qui rend cette amitié si étrange, c’est leur différence d’âge.

Après la déclaration de Brown aux Emmys, les fans n’ont pas tardé à souligner qu’il semblait assez étrange pour une personne de 31 ans d’envoyer un SMS à une fille de 14 ans pour lui dire qu’elle lui manquait.

« Tout ce qui se passe avec les textos de Millie Bobby Brown et Drake est étrange. C’est étrange. Dans le monde réel, seriez-vous d’accord pour découvrir qu’un homme de 31 ans envoie régulièrement des textos à votre fille / fils de 14 ans / frère/soeur/etc ? Ce n’est tout simplement pas bien », a écrit un fan, tandis qu’un autre a fait une référence pertinente à « The Office » pour régler la situation.

Brown a défendu son amitié avec Drake.

Alors que Drake a évité la conversation à ce jour, Brown est allé sur Instagram pour parler de leur amitié.

« J’ai la chance d’avoir des gens dans l’entreprise qui prolongent leur temps pour m’aider à faire avancer ma carrière et m’offrir leurs conseils de sagesse », a écrit Brown dans une histoire Instagram. « C’est bien que les gens comprennent ce que je fais. Maintenant, revenez à parler de vrais problèmes dans ce monde autres que mes amitiés. »

Ce n’était pas la première (ou la dernière) fois que Drake était en contact avec des adolescentes ou des mineures.

Selon les rumeurs, Drake sortait avec Kylie Jenner en 2019, alors qu’elle avait 22 ans – certains pensant que leur flirt avait commencé lorsqu’il s’était produit à son Sweet 16 en 2013.

Et cette même année, Billie Eilish a révélé à Vanity Fair qu’elle et Drake s’étaient textés. Eilish avait 17 ans (environ un mois avant son 18e anniversaire) lorsqu’elle a déclaré au magasin : « Drake est comme le mec le plus gentil à qui j’aie jamais parlé. Je veux dire, je lui ai seulement envoyé un texto, mais il est tellement gentil. «

Et en août 2018, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Drake sortait avec le mannequin de 18 ans Bella Harris après avoir publié une photo Instagram d’eux deux en train de s’embrasser.

Une source a déclaré à Us Weekly que les deux ne sortaient pas ensemble.

« Il n’y a aucun moyen qu’ils sortent ensemble », a déclaré la source. « Il n’est jamais sorti avec elle, ne sort pas avec elle. »

Harris a elle-même démenti les rumeurs de rencontres dans un article supprimé depuis sur Instagram après que les médias ont rapporté que les deux avaient été aperçus en train de dîner à Washington DC

« Au sortir d’une incroyable semaine de la mode à New York, je sens que je dois remettre les pendules à l’heure… Je n’ai pas dîné à DC récemment. Je travaillais et dînais avec bonheur à New York tous les jours », a écrit Harris dans la légende d’un selfie.

Curieusement, le site de potins Crazy Days & Nights a prétendu que c’était l’équipe de relations publiques de Drake qui « faisait tout ce qu’elle pouvait pour lui montrer qu’il sortait avec quelqu’un à peine légal ».

Il convient de noter que Drake n’a jamais nié publiquement aucune des rumeurs ci-dessus, plusieurs publications notant que son représentant n’a pas pu être joint pour commenter.

