Cette femme a quitté son emploi pour allaiter son petit ami adulte

L’allaitement maternel est la façon la plus naturelle de nourrir un enfant et a duré aussi longtemps que les mammifères existent.

Les parents vantent souvent les merveilles et le lien que l’allaitement apporte entre la mère et l’enfant – un lien spécial qu’ils partagent qui leur donne du temps personnel pour se connecter les uns aux autres et donne au bébé des anticorps pour le protéger contre la maladie.

Les femmes ont souvent été vilipendées pour avoir prolongé le temps d’allaitement de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils aient presque atteint l’âge de deux chiffres, mais pour certaines personnes, ce temps n’est tout simplement pas suffisant.

Jennifer Mulford d’Atlanta, GA, est l’une de ces personnes.

« Quand j’ai lu la joie pure que cela apportait aux autres, j’étais désespérée à la recherche d’un partenaire avec qui partager un lien émotionnel. »

En 2016, elle est devenue membre d’une ABR, c’est-à-dire une « relation d’allaitement adulte », et elle a quitté son emploi de barman pour rester à la maison à temps plein pour allaiter son partenaire masculin adulte.

« Quand j’ai lu le lien que l’allaitement pouvait créer entre deux personnes, j’étais jalouse », a-t-elle déclaré. « J’ai toujours aimé que mes seins soient touchés pendant les rapports sexuels plus que toute autre chose, alors je savais que j’en profiterais. »

L’allaitement des adultes ou la « lactation érotique » peut sembler un phénomène nouveau, mais c’est tout le contraire.

Dès la Renaissance, les gens pratiquaient cela, prescrivant du lait maternel aux hommes âgés et fragiles afin d’obtenir les bienfaits pour la santé des vitamines et des nutriments qu’ils pensaient que seul l’allaitement fournirait.

Le résultat? Une bande de vieux érudits sexuellement frustrés trouvant de jeunes nourrices nubiles à boire.

Aujourd’hui, les forums ABR soulignent cet intérêt et montrent qu’il est bel et bien vivant.

Cependant, en raison de sa nature taboue, de nombreuses personnes cachent complètement leurs relations d’allaitement.

D’autres, comme Jennifer Mulford, célèbrent et promeuvent l’acte.

Mulford s’est d’abord tournée vers Internet pour exprimer son désir de créer des liens grâce à l’allaitement, mais après avoir rejoint les forums ABR et fait de la publicité sur Craigslist, personne n’a répondu et elle a commencé à se décourager.

« J’ai commencé à penser que je n’aurais jamais l’occasion d’essayer l’allaitement des adultes », a-t-elle déclaré.

En discutant de sa situation avec un ex-petit ami proche, Brad Leeson, les deux ont décidé d’essayer la relation d’allaitement par eux-mêmes.

« Nous voulions tous les deux la même chose de la relation – un lien magique que seul l’allaitement peut créer », a déclaré Mulford.

Bien que l’allaitement semble être un acte assez passif, la vérité est qu’il faut beaucoup de travail pour commencer à tirer du lait, d’autant plus que Mulford a donné naissance à son enfant près de 20 ans auparavant.

Cela nécessite le même horaire dont elle aurait besoin pour un nourrisson, ce qui signifie allaiter son partenaire toutes les deux heures pour aider son lait à monter.

C’est pourquoi elle a « fait une pause » dans son travail de barman et prévoit de rester à la maison et d’allaiter Leeson à temps plein.

L’acte peut même nécessiter l’utilisation d’herbes et de vitamines pour encourager le flux de lait, et devra être poursuivi pendant toute la durée de la relation afin de maintenir la production. Elle a modifié son alimentation pour inclure des suppléments et des aliments naturels pour encourager son corps.

Leeson, un « passionné de gym » autoproclamé, était ravi de voir les avantages possibles pour la santé de boire du lait maternel avec ses entraînements.

Il a exprimé sa joie de sentir qu’il mène une vie saine avec l’ABR parallèlement à sa routine d’entraînement.

« C’est un lien entre lequel personne ne peut se mettre », a déclaré Mulford. Ils respectent leur horaire de pompage et d’alimentation, même la nuit. Elle espère que son lait viendra dans les deux mois de travail dévoué.

Ils prévoient de se marier à l’avenir, mais ne prévoient pas d’avoir d’enfants ensemble.

Bien qu’il faille beaucoup d’efforts pour maintenir une relation d’allaitement, il est clair que jusqu’à présent, Mulford et Leeson sont satisfaits des résultats et prévoient de continuer aussi longtemps que possible.

