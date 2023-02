« Chromosome 21 », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

« chromosome 21″, la série chilienne créée par Matías Venables et Nico Martínez Bergen, a été diffusée sur Channel 13 du 14 octobre au 9 décembre 2022, mais Il est disponible sur Netflix uniquement à partir du 8 février 2023c’est pourquoi les utilisateurs de la plate-forme populaire demandent un deuxième versement.

La fiction en huit épisodes, qui a un casting principal composé de Sebastián Solorza, Gastón Salgado, Valentina Muhr, Mario Horton, Claudia Di Girolamo, Daniel Muñoz, Alejandro Trejo et Pía Urrutia, a reçu trois nominations en janvier 2023 au 7. º La cérémonie des Caleuche Awards et son protagoniste ont remporté le prix de la révélation.

« chromosome 21″ raconte l’histoire d’un homme atteint du syndrome de Down qui est retrouvé caché sur une scène de crime par la police et lance une enquête pour déterminer s’il est un témoin ou un suspect. Ensuite, y aura t’il une saison 2 Les séries chiliennes arrivent sur Netflix?

« CHROMOSOME 21 », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série chiliennemais d’après ce qui a été vu dans le dernier chapitre, il est fort probable qu’il n’y aura pas plus d’épisodes, car il a un résultat fermé.

Bien que Channel 13 et Netflix puissent trouver un moyen d’allonger l’histoire de Tomás Ruiz, ce n’est pas vraiment nécessaire, puisque la question principale est résolue à la fin du premier volet, tout comme le sort de Tomy.

À la fin de la première saison de « Chromosome 21 », il est déterminé que Tomás Ruiz doit faire face à des poursuites judiciaires pour meurtre, alors Mariana met tous ses efforts pour découvrir la vérité. Bien qu’il ne puisse pas prouver la responsabilité de Zavala et Durán, il ne cesse d’enquêter sur eux.

Grâce à l’officier accusé d’avoir manipulé les vidéos, Mariana confirme que Durán ment et est de mèche avec Zavala. Mais il n’est pas le seul membre corrompu de la police, Santoro, sous-préfet de la brigade des homicides, est également responsable.

Mariana livre toutes ces informations à l’avocat de Tomy, témoigne à son procès et aide le protagoniste de « Chromosome 21 » à être déclaré innocent. De plus, il fait arrêter Durán et Santoro.