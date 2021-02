Chris Pine et Ben Foster se réunissent pour Thriller Violence of Action

Wonder Woman 1984 la star Chris Pine retrouve son Contre vents et marées co-star Ben Foster pour Violence d’action, un nouveau thriller de STXfilms. Le coup de poing dramatique de Pine et Foster devrait, espérons-le, se révéler une fois de plus aussi charismatique bourru que dans leur collaboration de 2016 dans cette histoire de black ops et de trahison.

Violence d’action est dirigé par le réalisateur suédois Tarik Saleh dont les crédits précédents incluent le drame policier de 2017 L’incident du Nile Hilton ainsi que des épisodes de séries populaires Westworld et Ray Donovan. Violence d’action met en vedette Pine dans le rôle de « James Harper qui, après avoir été involontairement renvoyé des Bérets verts, rejoint une organisation paramilitaire afin de soutenir sa famille de la seule manière qu’il sait faire. Harper se rend à Berlin avec son équipe d’élite en mission pour enquêter. une menace mystérieuse. À peine dans sa première mission, il se retrouve seul et chassé à travers l’Europe, où il doit se battre pour rester en vie assez longtemps pour rentrer chez lui et découvrir les véritables motivations de ceux qui l’ont trahi. «

Le script vient de JP Davis, avec Violence d’action également mis en vedette Gillian Jacobs (Communauté), Eddie Marsan (La disparition d’Alice Creed), Tarifs Tarifs (Enfant 44), Nina Hoss (Phénix) et Amira Casar (Appelez-moi par votre nom) aux côtés de Chris Pine et Ben Foster. STXfilms a acquis les droits de distribution aux États-Unis Violence d’action et est produit par Basil Iwanyk et Erica Lee de Thunder Road Films (le John Wick la franchise, Groenland, Sicario), 30WEST finançant entièrement le film. Dan Friedkin, Micah Green et Dan Steinman de 30WEST sont producteurs exécutifs avec Pine, Jonathan Fuhrman, Tom Lassally, Josh Bratman et Esther Hornstein de Thunder Road.

« Nous sommes incroyablement impressionnés par ce que nous avons vu jusqu’à présent de la violence dans l’action », a déclaré Adam Fogelson, président du STXfilms Motion Picture Group, dans un communiqué. « Chris donne le genre de performance inoubliable qui résonnera avec le public du monde entier. C’est un film d’action surélevé qui a un réel potentiel de franchise et nous sommes extrêmement heureux de travailler avec Chris, Tarik et les équipes de Thunder Road et 30West. »

Violence d’action a une odeur de Jason Bourne à elle, et le projet sonne comme le débouché parfait pour le charisme sans effort de Pine, donnant à l’acteur l’occasion de tout mettre dans une puissante performance centrale alors qu’il échappe aux méchants tout en essayant de découvrir leurs schémas infâmes.

La première fois que Pine et Foster ont uni leurs forces, c’était dans le superbe néo-occidental du réalisateur David Mackenzie, Contre vents et marées. Écrit par Taylor Sheridan, nominé aux Oscars, Pine et Foster jouent le rôle des frères Toby et Tanner, qui sont forcés de commettre une série de vols de banque afin de sauver leur ranch familial, tout en étant poursuivis par deux Texas Rangers interprétés par Gil Birmingham et un meilleur Jeff Bridges en carrière. Contre vents et marées s’est avéré être un énorme succès critique, en grande partie grâce aux performances centrales de Pine et Foster, avec leurs retrouvailles en Violence d’action j’espère fournir le même plaisir cinématographique.