Anne avec un E : La campagne de fans pourrait être un succès comme Manifest !

Michelin E primacy 215/60 R17 96H MI2156017HEPRI

Les pneus Michelin. figure de proue du pneu automobile. Peu de marques peuvent se mesurer au succès et à la qualité reconnue des pneus Michelin. Pas moins de 800 millions de véhicules roulent avec des pneus Michelin. et selon leurs prévisions actuelles. cela pourrait déjà doubler dici 2030. Il nest plus nécessaire de mentionner que Michelin propose des pneus qui garantissent la plus haute qualité premium. Mais saviez-vous que Michelin simplique également activement dans lenvironnement. la santé. la réduction des nuisances sonores des véhicules et la gestion des ressources ? Si vous voulez être sûr de choisir le meilleur des meilleurs. choisissez Michelin. Les pneus Michelin durent généralement 25 % plus longtemps que les autres pneus haut de gamme. EXPLICATION DES ÉTIQUETTES DE PNEUS _Étiquette dadhérence :_ cette étiquette indique lefficacité avec laquelle un véhicule peut freiner sur une chaussée mouillée. Létiquette A a la sécurité la plus élevée et la distance de freinage la plus courte. E a une sécurité plus faible et une distance de freinage plus longue _Production de bruit en dB :_ Cette étiquette indique le bruit de roulement externe en décibels. la classification du bruit est indiquée par les lettres A. B ou C. _Etiquette énergétique :_ Létiquette énergétique est classée sur la base de lefficacité énergétique. Celui-ci est divisé en 5 classes : A à E. La classe A consomme 0.1 litre de moins quun pneu de classe B aux 100 kilomètres. _Indice de vitesse :_ Cette étiquette indique la vitesse maximale pouvant être conduite avec le pneu. Pour ce faire. respectez la vitesse maximale spécifiée pour votre voiture. _Logo Snow :_ Cette étiquette indique si les pneus sont adaptés aux routes verglacées et enneigées. Ces pneus ne conviennent quaux conditions hivernales. Lutilisation de pneus hiver dans des conditions climatiques moins sévères peut entraîner une baisse des performances (adhérence. tenue de route et usure). CONSOMMATION DE CARBURANT ET SÉCURITÉ Bien que les pneus portent les étiquettes correctes telles que létiquette dadhérence et létiquette énergétique. nous tenons à souligner que la consommation de carburant et la sécurité routière dépendent principalement du comportement de conduite du conducteur. La consommation de carburant de la voiture peut être considérablement réduite en conduisant de manière respectueuse de lenvironnement. La pression des pneus devra être vérifiée régulièrement pour optimiser le rendement énergétique et ladhérence sur sol mouillé. En ce qui concerne la sécurité routière. il est important de toujours respecter la vitesse indiquée et de respecter strictement les distances suivantes. Type de bande : Été Largeur : 215 Indice de vitesse : H (max 210 km / h) Capacité de charge (par pneu) : 96 (max 710 kg) Label énergétique : A Garantie: 2 ans Production de bruit dB : 69 Jantes pouces : 17 Diamètre de la roue : 17 Hauteur : 60 Étiquette de prise : B