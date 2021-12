Chau Outlander : le film de Sam Heughan qui compte parmi les plus regardés de Prime Video et à ne pas manquer

2021 touche à sa fin et, sans aucun doute, Sam HeughanIl a été l’un des acteurs les plus importants de cette année. Avec son rôle principal dans l’étranger Il s’est catapulté à la renommée internationale, mais il a également participé à différents projets qui ont été un succès complet. A n’en pas douter, au-delà du fait qu’il a également travaillé sur la sixième saison de la série dans laquelle il incarne Jamie Fraser, l’artiste a un long chemin à parcourir et la fureur qu’il suscite en est la preuve.

De plus, outre le fait que les fans sont toujours ravis de leur participation à l’étranger, Prime Video a un film idéal pour profiter des talents d’acteur de Sam Heughan. S’éloignant complètement de la tendresse et de l’essence de Jamie Fraser, le célèbre revient pour briller dans le genre action avec un film qui a fait sa première en 2020 et, actuellement, est l’un des films les plus vus sur la plate-forme.

Il s’agit de Injecté de sang dans lequel Heughan partage l’écran avec Vin Diesel et Eiza González. Dans ce long métrage, il n’est pas le personnage principal, mais il incarne un ancien militaire nommé Jimmy Dalton, qui n’a pas de très bonnes relations avec le protagoniste, Ray Garrison, qui est personnifié par Diesel. Ce film, sans aucun doute, parvient à combiner à la perfection action, drame et science-fiction et, la preuve en est qu’il en est venu à être comparé à Avengers: l’ère d’Ultron.

Le résumé officiel de Injecté de sang Il dit: « Ray Garrison, également connu sous le nom de Bloodshot, est ressuscité par la société Rising Spirit Technologies grâce à l’utilisation de la nanotechnologie. Alors qu’il lutte pour retrouver sa mémoire, Ray essaie de redevenir celui qu’il était avant de subir l’accident qui le laisserait amnésique. Film basé sur la bande dessinée Valiant, créé par Kevin VanHook, Don Perlin et Bob Layton”.

Le film, bien qu’il n’ait pas le meilleur score sur IMDB, puisqu’il n’a obtenu que 5,7%, est la grande preuve que Sam Heughan il est prêt à jouer toutes sortes de rôles. A tel point que tous les fans de l’acteur peuvent dire au revoir à l’année en profitant de leur artiste préféré avec ce film qui se classe dixième parmi les plus vus sur Prime Video.

