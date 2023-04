ChatGPT résout l’un de ses principaux inconvénients : à partir d’aujourd’hui, vous pouvez ajuster les données qu’il conservera

HOMCOM Trottinette pliable pour adulte enfant à partir 14 ans dim. 94L x 38l x 90-104H cm hauteur guidon réglable suspensions AV AR roues PU alu. noir

Cette jolie trottinette pliable pour adulte et enfant à partir de 14 ans saura vous ravir ! Dotée d'un châssis en aluminium avec guidon réglable en hauteur, vous pourrez vous déplacer et vous amuser en toute commodité et sécurité. C'est le cadeau rêvé pour tout amateur de déplacement pratique et écologique. Caractéristiques : - Trottinette pliable pour adulte et enfant à partir de 14 ans (charge max. recommandée : 100 Kg) - Équipée d'un guidon de hauteur réglable (90-104 cm) avec système de verrouillage renforcé pour une rigidité optimale - Large repose-pied antidérapant avec système de freinage à friction arrière ultrasensible pour plus de confort et sécurité (réflecteur intégré) - Equipé d'un système d'amortissement haute performance avant et arrière - Guidon doté de poignées ergonomiques antidérapantes pour une excellente prise en main (sonnette incluse) - Conception et fabrication en aluminium : légèreté et solidité, durée de vie pérenne - Très pratique et polyvalente : compacte, pliable, légère (poids net de 4,7 Kg env.) pour un déplacement et rangement simple - 2 roues en PU robuste : meilleure adhérence, maniabilité, et absorption des irrégularités de la route - À utiliser avec équipement de sécurité hors de la voie publique et sous la surveillance d'un adulte (pour les enfants) Spécifications : - Couleur : noir - Matériaux principaux : aluminium, PU - Dim. totales : 94L x 38l x 90-104H cm - Dim. pliées : 84L x 32l x 14H cm - Dim. repose-pied : 40L x 13,5l cm - Diamètre roues : 20 cm - Convient aux adultes et enfants à partir de 14 ans - Certification norme EN14619 - Charge max. recommandée : 100 Kg - Livraison effectuée en un colis - Réf. : AA1-097BK