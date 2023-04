Dune 2 : premières images d’Austin Butler et Florence Pugh

WARNER BROS.

Timothée Chalamet et Zendaya seront les vedettes de la suite réalisée par Denis Villeneuve. Découvrez toutes les avant-premières du film basé sur le roman de Frank Herbert !

© Vanity FairPremières images de Florence Pugh dans Dune: Part Two.

Après le succès au box-office du premier film, Dune est sur le point de revenir. sera avec Dune : deuxième partiela suite réalisée par Denis Villeneuve qui jouera Timothée Chalamet et Zendayaet qui intégrera des personnages de la stature de Florence Pugh et Austin Butler. Découvrez les premières images ci-dessous !

Après avoir remporté six statuettes aux Oscars 2022, la franchise a commencé le développement de sa suite, qui comportera un scénario co-écrit par Villeneuve et Jon Spaihts d’après le roman mythique de Franck Herbert. Ainsi, Vanity Fair a partagé en exclusivité un premier regard sur la suite qui Il sortira en salles le 3 novembre..

Le film a été tourné à Budapest, à Abu Dhabi, en Jordanie et en Italie. Et pendant le travail sur le plateau, il a été annoncé que Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård et Dave Bautista. De même, ils contribueront par leurs actions Charlotte Rampling et Stephen McKinley Henderson.

Ce n’est pas tout! Austin Butler en tant que Feyd-Rautha et Florence Pugh en tant que princesse Irulan se joindront également à ce succès. Pour sa part, Christopher Walken, Léa Seydoux et Souheila Yacoub Ils feront également partie de cette franchise au budget impressionnant qui tentera de surpasser le succès de son premier volet.

+ De quoi parlera Dune 2 ?

Dune 2 suivra une nouvelle fois Paul Atrides et son périple mythique, cette fois rejoint par Chani et les Fremen dans une guerre de vengeance contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. « Confronté à un choix entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’éviter un avenir terrible que lui seul peut prévoir.», conclut le synopsis du film réalisé par Denis Villeneuve.

