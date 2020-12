‘Seinfeld’: Jerry Seinfeld a déclaré qu’il était le plus fier d’avoir écrit cette blague pour un épisode emblématique

Seinfeld les fans ont leurs moments préférés de la série à succès et l’un d’eux est une blague emblématique que Jerry Seinfeld est particulièrement fier d’écrire. C’est un moment préféré des fans et pour une bonne raison – la blague épique relie les histoires de deux personnages et contient un énorme punch comique.

Jerry Seinfeld est le plus fier d’avoir écrit cette blague ‘Seinfeld’

Lors d’une AMA Reddit 2016, le comédien s’est bien entendu posé des questions sur son temps sur Seinfeld. Un fan s’est demandé s’il y avait une blague dont Seinfeld était «le plus fier» au cours de sa carrière et le comédien a atterri sur un épisode préféré des fans où les choses se sont réunies de manière hilarante.

«Je pense que le meilleur Seinfeld l’idée d’épisode que j’ai jamais contribué était que George se faisant passer pour un biologiste marin trouverait la balle de golf de Kramer dans l’évent de la baleine », a expliqué le comédien.

Il a poursuivi: «Croyez-le ou non, nous faisions ces deux histoires sans voir aucun lien avec le fait que Kramer allait frapper des balles de golf à la plage, et George allait se faire passer pour un biologiste marin. Et c’est au milieu de la semaine que j’ai soudainement trouvé un moyen de relier les deux histoires.

« Donc, je pense que c’est probablement la meilleure blague à laquelle j’ai jamais pensé dans la série », a-t-il ajouté. «Mais j’aime quand les gens disent« regift »ou« giddyup »ou« yadda yadda ». Le vrai et le spectaculaire… J’étais un très grand fan de la série.

Blague « Le biologiste marin »

Parmi les histoires du Seinfeld Épisode de la saison 5 «Le biologiste marin», Jerry dit à un vieux béguin de George que George est un biologiste marin et elle lui demande son numéro. Kramer acquiert également 600 balles de golf sur un practice qu’il décide de frapper dans l’océan.

En marchant sur la plage avec la femme, une baleine échouée mourante a besoin d’aide et George doit intervenir après avoir menti sur son occupation.

Au dîner, George raconte ce qui s’est passé à la plage, livrant un monologue épique sur le fait de rassembler le courage d’être un biologiste marin à ce moment-là.

«La mer était en colère ce jour-là, mes amis – comme un vieil homme essayant de renvoyer de la soupe dans une épicerie», leur dit-il.

«Je suis sorti à environ 50 pieds et puis soudainement la grande bête est apparue devant moi. Je vous dis qu’il mesurait 10 étages s’il faisait un pied », a-t-il poursuivi. «Comme s’il sentait ma présence, il a poussé un grand mugissement. J’ai dit: « Facile grand gars! » Et puis, en le regardant se débattre, j’ai réalisé que quelque chose lui obstruait la respiration. D’où je me tenais, je pouvais voir directement dans l’œil du grand poisson!

Jerry intervient, « mammifère », auquel George dit: « Peu importe. » Interrogé sur ce qu’il a fait ensuite, George détaille le résultat de la rencontre.

«Puis, de nulle part, un énorme raz-de-marée m’a soulevé, m’a jeté comme un bouchon et je me suis retrouvé juste au-dessus de lui, face à face avec l’évent», explique-t-il. «Je pouvais à peine voir des vagues s’écraser sur moi, mais je savais qu’il y avait quelque chose là-bas, alors j’ai tendu la main et j’ai senti autour et j’ai sorti l’obstacle.

Après avoir sorti une balle de golf de la poche intérieure de sa veste, Kramer demande: «Qu'est-ce que c'est, un Titleist? … Un trou en un, hein.